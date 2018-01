Netzwerk für die Palliativversorgung

Lüdenscheid - „Wir wollten die individuelle und bedarfsgerechte Palliativversorgung und die hospizliche Begleitung in den stationären Einrichtungen stärken“, schreibt Ralf Lohscheller, Geschäftsbereichsleiter der Perthes-Altenhilfe Süd im Jahresbericht 2016/’17 der Evangelischen Perthes-Stiftung. Nach drei Jahren kommt er zu dem Schluss: „Das ist gelungen durch die erfolgreiche Idee, ein Netzwerk zum Thema Palliativpflege zu gründen.“

Aus einer Auftaktveranstaltung des Landesgesundheitsministeriums 2014 kam der Anstoß. Es ging um Palliativversorgung, Hospiz- und Angehörigenarbeit. Ansprechstationen und -partner präsentierten sich.

Nach Rücksprache mit den Einrichtungs- und Pflegdienstleitungen der Perthes-Altenhilfe Süd sei das Thema professionell angegangen worden. Heike Vedder absolvierte eine Weiterbildung zur Netzwerk-Managerin im Sozialraum.

Ziel war es, in allen stationären Einrichtungen und dem Perthes-Pflegedienst im Märkischen Kreis ein Netzwerk innerhalb und außerhalb der Einrichtungen aufzubauen und zu stärken. Pflege, Betreuung, Beratung und Krisenintervention standen und stehen im Zentrum.

Über einen Fragebogen wurde der Ist-Zustand zur Kommunikation über Sterben und Tod, Abschiedskultur und Angehörigenarbeit aufgezeigt. Im März 2015 fiel der Startschuss. Die Pflegedienstleitungen entwickelten mit den bereits ausgebildeten Palliativ-Care-Fachkräften ein Konzept, das auch den Kontakt zu dem zuständigen Palliativmedizinischen Konsiliardiensten und ambulanten Hospizdiensten sowie zur Palliativstation im Klinikum beinhaltete.

So seien auch „weiße Flecken“ auf der Karte sichtbar geworden, Regionen, in denen es keine ambulanten Hospizdienst gab – wie in Werdohl und Neuenrade, heißt es in dem Bericht. „Gemeinsam mit dem Verein Arche Lüdenscheid konnten wir das Angebot den betroffenen Menschen anbieten.“

Ehrenamtliche wurden akquiriert und ausgebildet, ebenso wurde die Anzahl der Palliativ-Care-Fachkräfte durch Weiterbildungen erhöht. Auch Mitarbeiter aus der Pflege sowie Betreuungskräfte wurden fortgebildet.

„Wir sind alle sehr zufrieden mit der engen Verzahnung unserer Angebote und der sehr guten Kooperation mit den Netzwerkpartnern“, sagen Heike Vedder und Ralf Lohscheller und loben die engagierte Zusammenarbeit in den stationären und ambulanten Einrichtungen.