"Eine Stunde Ruhe" im Kulturhaus

+ © Rudewig Das Ensemble des Eurostudios Landgraf zeigte im Kulturhaus "Eine Stunde Ruhe". © Rudewig

Lüdenscheid - Am Ende ist Michels Leben ein riesiger Trümmerhaufen. Frau mit bestem Freund weg, bester Freund der eigentliche Vater seines Sohnes, Geliebte mit dem Klempner weg, und der hat die Wohnung in Schutt und Asche gelegt. Und dabei wollte der Jazzliebhaber (Timothy Peach) nur in Ruhe die LP „Me, Myself and I“ hören.