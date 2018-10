Alzheimer mit komödiantischen Elementen

Lüdenscheid - Spätestens seit Dieter Hallervorden die Schuhe seiner verstorbenen Frau in der Schweiger-Produktion „Honig im Kopf“ in den Backofen schob anstatt des Kuchens, ist Alzheimer allgegenwärtig.

Am Dienstagabend gelang es Ernst-Wilhelm Lenik in seiner Rolle als André in der Tragikomödie „Vater“, dem tragischen Verfall seiner selbst noch komische Momente abzugewinnen. Das Ensemble des Eurostudios Landgraf brachte das preisgekrönte und gleichsam anrührende Theaterstück ins Kulturhaus.

Andrés Alltag wandelt sich nach und nach in ein verstörendes Labyrinth. Seine Tochter Anne (Irene Christ) kümmert sich bis zur Selbstaufgabe um den Vater, dessen Welt Stück für Stück verlischt.

Ungewöhnlich die Struktur der in kurze Szenen aufgebauten Inszenierung: Es gibt weder eine Chronologie noch eine Logik. Der französische Erfolgsautor Florian Zeller lässt den Zuschauer durch die Augen des 80-Jährigen schauen, lässt sie sein kleines Glück ebenso erleben wie das Ausgeliefertsein, die Halluzinationen und die Veränderungen, die Unbegreiflichkeit und die Momente, in denen der „Vater“ den Bezug zu seiner eigenen Biografie verliert.

Großartig dargestellt wurde nicht nur der „Vater“, sondern auch seine Tochter und deren Lebensbegleitung. Während sie sich dagegen wehrt, den Vater in ein Pflegeheim zu geben, versucht ihr Partner, ihr die Augen dahingehend zu öffnen, dass auch sie ein Recht auf Leben und Glück hat.

Alles in allem ein trauriger Theaterabend an einem düsteren Oktobertag? Ganz im Gegenteil. Dem Ensemble ist es gelungen, trotz der Brisanz des Themas komödiantische Elemente in die Inszenierung zu bringen. Die Zuschauer dankten nach vielen Momenten der Anspannung den Schauspielern mit einem befreienden Lachen dafür – und am Ende mit viel Beifall.