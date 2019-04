Europe first! Lüdenscheider Parteien zeigen im Rosengarten Flagge

Lüdenscheid – Kein Wahlkampf, sondern eine gemeinsame Aktion für Europa: Für den 11. Mai laden die örtlichen demokratischen Parteien ab 13 Uhr zu einer öffentlichen Veranstaltung in den Rosengarten ein. Ihr erklärtes Ziel: „Wir wollen Europa“, sagen die Organisatoren Ralf Schwarzkopf (CDU) und Fabian Ferber (SPD).

„Zum ersten Mal könnten es mehr Demokratie-Gegner als Befürworter ins Parlament schaffen – deshalb müssen wir die Leute für die Europawahl an die Wahlurnen bringen“, sagt Schwarzkopf. Angesprochen haben sie bereits alle örtlichen Fraktionen, „die bereits großes Interesse zugesagt haben“, sagt Ferber.

Teilnehmen wird wohl auch der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese. Und Unterstützung gebe es zudem seitens des Gewerkschaftsbundes und des Arbeitgeberverbandes.

Keine politischen Reden

Doch bei der Veranstaltung im Rosengarten wollen „wir keine politischen Reden halten, darum soll es nicht gehen. Wir fänden es toll, wenn Schüler, Vereine und Gruppen aus der Bürgerschaft reden könnten, es soll Musik geben und wir möchten gemeinsam ein positives Zeichen für Europa setzen“, betonen Schwarzkopf und Ferber. „Das muss eine bunte, große Sache werden.“

Die Veranstaltung an sich soll am 11. Mai jedoch „kurz und knackig sein“, sagen sie. „Wenn ganz Lüdenscheid an dem Tag ein blaues Farbenmeer wäre, wäre das natürlich ganz toll“, sagt Schwarzkopf. Aber: „Wichtig ist uns das Signal: Die EU mit allem was dazugehört ist ein grandioses Konzept, in dem wir leben wollen. Die Stärke liegt im gemeinsamen Vorgehen – das wollen wir beibehalten, darin sehen wir unsere Zukunft.“

"Das wollen wir bewahren!"

Immerhin sei mit der EU eine Institution geschaffen worden, in der die Nationen miteinander sprechen und zusammenarbeiten, erklären die Organisatoren. „Dies hat uns seit 1945 die längste Friedenszeit geschenkt. Das wollen wir bewahren!“

Die Europawahl findet in Deutschland am 26. Mai 2019 statt.