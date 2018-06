Europa-Abgeordnete Birgit Sippel fordert „endlich das Mehrheitsprinzip“

Lüdenscheid - Auf ihrem Weg von Brüssel nach Neheim machte die SPD- Europaabgeordnete Birgit Sippel am Donnerstag im Lüdenscheider Willy-Brandt-Haus Halt. Auf Einladug des SPD-Ortsvereins Bräucken-Versetal und dessen Vorsitzendem Jens Voß sprach die gebürtige Bochumerin zum Thema „Ist Europa noch zu retten?“.

Themen, die bewegen, sprach Birgit Sippel bei ihrem Rundumschlag durch die europäische Politik an. Dazu gehörten der Streit zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik („Ich habe noch nie erlebt, dass ein Minister seiner Kanzlerin ein Ultimatum stellt“), die angestrebte europäische Lösung in der Flüchtlingsfrage, das neue Datenschutzgesetz und andere heiß diskutierte Themen.

Was die Flüchtlingsfrage angeht, sprach Birgit Sippel von deutlich rückläufigen Zahlen. „Die meisten Flüchtlinge bleiben in der Nähe ihres Heimatortes. Das heißt, sie haben Aufnahme gefunden in Ländern, die deutlich ärmer sind als Deutschland.“ Auf EU-Ebene sprach sie sich für langfristige Lösungen und klare Regeln, wer kommen kann, aus. Wichtig sei, dass in der EU „endlich das Mehrheitsprinzip“ gelte, um zu Entscheidungen zu gelangen.



Ebenso ausführlich wie über die Flüchtlingsfrage sprach die Europaabgeordnete über die soziale Sicherheit in Europa. „Wir müssen uns darum kümmern, dass die Menschen überall in Europa fair bezahlt werden“, forderte sie. Um dies zu finanzieren, sei es wichtig, dass Unternehmen – Amazon, Facebook & Co. eingeschlossen – überall in Europa Steuern zahlen.



Breiten Raum nahm das neue Datenschutzgesetz, das derzeit in aller Munde ist, in ihren Ausführungen ein. Auf europäischer Ebene habe das Datenschutzgesetz 28-mal anders ausgesehen, daher sei es vereinheitlicht worden. „Eigentlich gilt das Gesetz schon seit 2016“, erklärte Birgit Sippel. Nach zweijähriger Übergangsfrist sei es jedoch seit 25. Mai in Kraft.



Gerade im Vereinswesen gebe es viel Verwirrung, räumte sie ein. Zum besseren Schutz der Privatsphäre im Internet (Skypen, Messengerdienste, Whatsapp und Co.) müsse es als Ergänzung jedoch noch ein weiteres Gesetz geben.



Abschließend schnitt die Europaabgeordnete auch das Thema Terrorismus an. Von den 205 ausgeführten oder verhinderten Anschlägen in Europa seien laut Europol die allermeisten von separatistischen oder nationalistischen Gruppen durchgeführt worden. Europa sei nur zu retten, wenn die Demokratie wieder ernst genommen würde.



Kritisch meldete sich Jens Voß unter anderem in puncto Datenschutzverordnung und befürchteten Abmahnverfahren zu Wort. „Das muss sehr genau beobachtet werden“, mahnte er.



Im Anschluss an Vortrag von Birgit Sippel wählte die Versammlung ihre Delegierten für die Kreistagskonferenz zur Europawahl. Als Delegierte für die Kreiskonferenz zur Europawahl wählte der Ortsverband zu guter Letzt Volkan Arcu, Nuran Coban, Fabian Ferber, Ina Rolf-Ferber und Nicole Schulte. Mit Birgit Sippel gibt’s am 15. Juli (12 Uhr) bei einem Tresengespräch mit Dr. Ralf Ferber in der Gaststätte Dahlmann ein Wiedersehen.