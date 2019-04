160 Euro für den Abi-Ball? So teuer wird es in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Vom roten Teppich bis zum Sektempfang soll es ein unvergesslicher Abend werden: Der Abi-Ball wird immer spektakulärer und pompöser. Dementsprechend steigen auch die Preise für die Eintrittskarten. So ist die Situation in Lüdenscheid:

Die Debatte über ausufernde Kosten hat auch die Bergstadt erreicht. Hier allerdings gibt man sich vergleichsweise bescheiden.

Die Tickets für den Abi-Ball eines Aachener Gymnasiums kosten 120 Euro, in Münster sogar 160 Euro. Das kann sich nicht jeder leisten, war sich Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sicher und mischte sich in die Debatte ein.

"Bodenhaftung nicht verlieren"

„Wer das Abi geschafft hat, soll das auch ordentlich feiern. Keine Frage“, sagt sie. „Ich persönlich würde dazu raten, nicht die Bodenhaftung zu verlieren, damit alle unbeschwert mitfeiern können. Ein Abiball ist kein Opernball.“

Festlich und feierlich werden auch die Abi-Bälle in Lüdenscheid begangen – im Vergleich aber günstig.

Preise stehen noch nicht fest

Die Absolventen des Bergstadt-Gymnasiums laden zum Abschluss am 5. Juli in die Schützenhalle ein. Der Preis der Eintrittskarten steht noch nicht fest, soll aber zwischen 25 und 35 Euro liegen. In der Eintrittskarte ist das Büffet enthalten, für die Getränke wird an diesem Abend zusätzlich gezahlt.

Dieter Utsch, Schulleiter des Bergstadt-Gymnasiums erklärt: „Erfahrungsgemäß liege es an den Schülern, ein Sektempfang oder ein Feuerwerk kostet extra“. Der Abi-Ball würde von den Schülern organisiert. Die Schule gibt grundsätzlich Hilfestellung, indem Erfahrungswerte weitergegeben werden, erklärt er. Die Location, das Büffet, und die Security seien damit schon mal abgedeckt.

"Alles im Rahmen geblieben"

„Wenn die Schüler noch besondere Wünsche haben, dann müssen sie sehen, dass das ganze im Rahmen bleibt“, so Utsch. In den vergangenen Jahren sei dies der Fall gewesen.

Die Schüler des BGL haben mit Waffelverkäufen und Stufen-Partys ihr Budget aufgebessert. Aus diesem und den Einnahmen durch die Eintrittskarten decken die Schüler die Kosten.

Auch die Abiturienten der Staberger-Gymnasien werden ihren Abschluss in der Schützenhalle zelebrieren. Die Absolventen des Zeppelin- und des Geschwister-Scholl-Gymnasiums feiern am 6. Juli unter dem Motto: „ABIlymp – auch Götter müssen mal gehen“.

So viel kosten die Karten am Staberg

Die Eintrittskarten der Staberger Gymnasien werden voraussichtlich zwischen 35 und 40 Euro liegen, die Getränke kosten am Abend extra. Auch diese Abiturientia organisierte Waffelverkäufe und Stufen-Partys.

Qendresa Ibrahimi ist Mitglied des Abi-Finanzkomitees. Sie berichtet, dass ihre Abiturfeier in diesem Jahr etwa 35.000 Euro kostet. Insgesamt sollen rund 630 Gäste an diesem Abend in der Schützenhalle feiern.

„Wir haben uns einen Fotografen gewünscht, dieser kostet 1500 Euro“, so die Schülerin. „Die Gäste müssen am Abend nichts für das einzelne Bild mehr bezahlen“, betont sie.

Jana Schmer ist Mitglied im Abi-Ball- und Mottowochenkomitee. Sie fügt hinzu: „Allein schon die Kosten für die Gema betragen 1500 Euro“. Da es sich um eine öffentliche Veranstaltung handle, sei es notwendig einen Gema-Antrag zu stellen.

In diesem Jahr werde es nicht nur einen, sondern zwei DJs geben, fügt Marie Mohr hinzu, ebenfalls Mitglied im Abitur-Komitee. Auch aus diesem Grund seien die Kosten für die Eintrittspreise etwas höher.

Abi-Ball im Kulturhaus

Die Abiturabsolventen der Adolf-Reichwein-Gesamschule feiern ebenfalls am 6. Juli. Ihre Abschlussfeier findet im Kulturhaus statt. Die Kosten für den Eintritt sind gestaffelt: Der Eintritt zur Zeugnisvergabe beträgt 5 Euro. Im Anschluss findet die offizielle Feier im Foyer des Kulturhauses statt. Wer sich dort am Büffet bedienen möchte, der muss weitere 25 Euro dazu zahlen. Die Getränke kosten am Abend extra.

Auch die Abiturienten der Gesamtschule organisierten Waffelverkäufe, um mehr Geld zur Verfügung zu haben. Laut Oberstufenkoordinatorin Jutta Wiesner-Bette seien die Preise für die Eintrittskarten in den vergangenen fünf Jahren im Rahmen geblieben.

Neda Azirovic