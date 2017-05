Essen in Kitas wird teurer

Das Mittagessen in Kindertagesstätten wird teurer. Dem Jugendhilfeausschuss liegt für seine Sitzung am Dienstag (17 Uhr im Ratssaal) ein Beschlussvorschlag der Verwaltung vor.

Lüdenscheid - Das Entgelt für das Mittagessen in städtischen Kindertagesstätten soll im Kindergartenjahr 2017/18 pro Portion angehoben werden – von 3,42 auf 3,68 Euro.

Der Monatsbetrag steigt entsprechend von 65,05 auf 69,31 Euro. Den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses liegt für die nächste Sitzung am Dienstag (17 Uhr im Ratssaal) eine entsprechende Beschlussvorlage der Verwaltung vor. Über fünf Jahre hinweg habe der Beitrag bei 65,05 Euro gelegen, betont die Verwaltung. Detailliert listet das Jugendamt in einer Anlage die Kostenkalkulation auf. Unterm Strich steigen die Kosten um gut 25 000 Euro pro Jahr – von 261 056,35 auf 286 972,19 Euro. Das liegt im Wesentlichen nicht an dem Aufwand für den Lebensmitteleinkauf, wie aus der Kalkulation hervorgeht: Er liegt konstant bei 75 000 Euro für die gut 100 000 Portionen, die die Mädchen und Jungen mittags bekommen. Der Aufwand für die Herstellung ist allerdings größer geworden. Das gilt besonders für Personal- und die Verbrauchskosten, unter die die Strom,- und Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung fallen.