Merz‘ Brandmauer zur AfD: „Es wird schwierig, einen Landrat zu ignorieren“

Von: Jan Schmitz

Teilen

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Ralf Schwarzkopf äußert sich zur Debatte um Merz’ Brandmauer zur AfD, die auf der kommunalen Ebene nicht gelten könnte.

Lüdenscheid – CDU-Parteichef Friedrich Merz hat im ZDF-Sommerinterview eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der Alternative für Deutschland (AfD) kategorisch ausgeschlossen – für „gesetzgebende Körperschaften“ und „Regierungsbildungen“ auf Bundes- und Länderebene. In diesem Zusammenhang hatte er die „Brandmauer zur AfD“ errichtet, die von Lokalpolitikern seiner Partei aus den östlichen Bundesländern jedoch kritisiert wird. Der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU) sagte im Beitrag: „Eine Brandmauer auf unserer Ebene geht überhaupt nicht.“

Ralf Schwarzkopf CDU-Stadtverbandsvorsitzender © Thomas Machatzke

Moderator Theo Koll konfrontierte Merz damit und sagte: „Es geht in den Gemeinden um politische Kooperationen mit einer in Teilen als rechtsextrem geltenden Partei.“ Merz erklärte daraufhin: „Herr Koll, ist doch völlig klar, auf der kommunalen Ebene ist die Parteipolitisierung ohnehin ein bisschen weit fortgeschritten.“ Wenn jetzt in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei, dann seien das demokratische Wahlen. „Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“ Die Opposition, aber auch viele Landes- und Bundespolitiker aus CDU und CSU schäumten. Die Debatte um Löcher in der Brandmauer gegen die AfD war eröffnet. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sprach von einem „Tabubruch“, CSU-Chef Markus Söder erklärte: „Die CSU lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab – egal auf welcher politischen Ebene.“

Ralf Schwarzkopf, Vorsitzender des Lüdenscheider CDU-Stadtverbands, Mitglied des NRW-Landtags, Ratsmitglied, Kreistagsmitglied und stellvertretender Landrat, kann den Gedanken von Friedrich Merz hingegen nachvollziehen: „Es wird schwierig auf der kommunalen Ebene einen Landrat, der ja auch Chef einer Kreisverwaltung ist, zu ignorieren. Der Kreis übernimmt ja auch Verwaltungsaufgaben, unter anderem beim Katastrophenschutz. Es muss ein Haushalt aufgestellt werden, und man muss sich über die Tagesordnung austauschen können. Nicht mit ihm zu reden, wird nicht möglich sein“, erklärt Schwarzkopf und ist froh, dass es im NRW-Landtag und im Kreistag keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt, und dass es sie aufgrund der Mehrheitsverhältnisse auch nicht braucht. „Da ist es ein Leichtes zu sagen, mit denen rede ich nicht.“ Aber im Osten sei das in einigen Regionen anders. „Ich kann denen doch nicht verbieten, mit ihrem Nachbarn zu reden. In Orten mit vielleicht 500 Einwohnern, da gibt es keine Brandmauer, maximal einen Jägerzaun.“

Am Beispiel der Landratswahl im Landkreis Sonneberg kritisiert Schwarzkopf auch Opposition und Teile der Medien: „Es hilft nicht, wenn man bei einer demokratischen Wahl 50 Prozent der Wähler pauschal in die Nazi-Ecke stellt, und alle für bekloppt erklärt.“ Man müsse sich in der CDU, aber auch bei der SPD fragen, „warum können wir die Leute nicht überzeugen“.

Über die Wirkung des Merz’ Interviews ist der heimische CDU-Vorsitzende alles andere als glücklich. Merz sei Medienprofi, der die Wirkung seiner Aussagen nicht unterschätzt. Da müsse man schon fragen: „Ist das jetzt eine erfolgversprechende Art und Weise, mit der man Wahlen gewinnen kann.“ Die mediale Aufregung hält er dennoch für übertrieben: „Das ist eine akademische Diskussion, und die sind die Wähler total leid.“