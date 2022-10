Es kann jeden treffen: DRK beklagt sinkende Spenderzahlen

Von: Torben Niecke

Das Team des DRK Blutspendedienst West war am Freitag in der Schützenhalle am Loh wieder im Einsatz © Torben Niecke

Ernüchternde Aussichten für das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Am Freitag bei der monatlichen Blutspende Aktion in der Schützenhalle am Loh war die deutlich sinkende Zahl der Blutspender zu spüren.

Lüdenscheid - Trotz der mauen Aussichten herrschte bereits am frühen Morgen reges Treiben unter den ehrenamtlichen Helfern in der historischen Schützenhalle. Auch wenn sich erst um neun Uhr die Türen für die Blutspender öffneten, so liefen die Vorbereitungen schon deutlich früher auf Hochtouren, damit die Blutspende pünktlich und reibungslos beginnen kann. Laut DRK sinke die Zahl der Spender von Jahr zu Jahr.

DRK-Vorsitz zieht besorgniserregende Bilanz

Die stellvertretende Vorsitzende des DRK Lüdenscheid Christiane Lauing zieht besorgniserregend Bilanz: „ In den vergangenen Jahren hatten wir immer weniger Spender. Vor allem seit Corona sind die Zahlen noch weiter gesunken.“ Zu denken gibt Lauing auch der Altersdurchschnitt der Blutspender. Der klassische Spender sei eher älter, in den jüngeren Generationen hingegen sei die Bereitschaft zur Spende kaum vorhanden. Die wenigsten Spender seien unter 30. Daraus ließe sich schnell erkennen, dass die Spenderzahlen in Zukunft noch niedriger ausfallen könnten. Auch die steigende Bereitschaft zur Organspende habe nicht zu einer erkennbaren Veränderung bei der Blutspenderanzahl geführt.

Dabei wird das Blut zur Zeit immer knapper. In Lüdenscheid habe man nur noch knapp einen Tag Vorlauf an Reserven. So lasse sich nur hoffen, dass in Zukunft wieder mehr Erstspender ihren Weg zum „Aderlass“ finden. Zum Glück lassen sich viele der Langzeitspender nicht beirren und finden sich regelmäßig in der Schützenhalle ein. Am Freitag waren es etwa 200 Spender. Unter ihnen auch Frank Georg Mertens. Der Lüdenscheider ist bereits zum 73. Mal zur Spende gekommen und erklärt: „Ich spende für die gute Sache. Es kann ja auch gut sein, dass ich selber mal auf eine Blutspende angewiesen bin.“

Es wird auf neue Spender gehofft

Dem DRK ist es ein Anliegen, dass das Spendenangebot angenommen wird und betont, dass potenziell jeder irgendwann auf eine Spende angewiesen sein kann. Allein in der kommenden Woche bieten sich für die Lüdenscheider zwei weitere Termine zur Spende. Am Freitag, 14. Oktober, von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag, 16. Oktober, von 11 bis 15 Uhr im Integrations- und Begegnungszentrum, Parkstraße 158, und jeden ersten Freitag im Monat von 9 bis 19.30 Uhr in der Schützenhalle am Loh.