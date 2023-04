Altstadt-Baustellen: Weiter geht’s

Von: Susanne Kornau

In der Altstadt gehen die Pflasterarbeiten weiter. Voraussichtlich Ende Mai soll auch endlich Arbeitsbeginn am Burgspielplatz sein.

Lüdenscheid – Die Temperaturen steigen, die Vögel kehren zurück, und auch die Pflasterer sind wieder unermüdlich an der Arbeit. Das Ziel für den Engelbert-Platz zumindest ist definiert: Hier wollen LSM und Stadtverwaltung im Rahmen der Thekentour am 30. April die „inoffizielle Einweihung“ des dann hoffentlich fertig gepflasterten und freigegebenen Platzes feiern.

Ob der Engelbert-Brunnen mit seinen kritisierten Stufen – und dem Umgang damit – in der Folge trotzdem noch einmal verändert wird, ist Monate nach der ersten Mängelrüge immer noch nicht klar. „Hier gibt es keinen neuen Stand“, teilt Stadtsprecher Sven Prillwitz auf Nachfrage mit: „Die Stellungnahme vom Büro Reschke steht noch aus, genauso wie das Ergebnis der probeweisen Nachdunklung der Steine.“

Michael Dregger, als CDU-Stadtrat unter anderem für die Altstadt im Einsatz, erinnert in dem Zusammenhang an die März-Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses, als Baufirma und Steinlieferant jeweils Forderungen nach Nachbesserung oder Regress zurückwiesen. Der beauftragte Landschaftsarchitekt habe gar nicht erst geantwortet. Damit ist nicht nur er sehr unzufrieden: „Im nächsten Bauausschuss erwarte ich eine klare Lösung“, sagt Dregger. Das wäre am 10. Mai.

„Der Brunnen ist unmöglich“, findet unter anderem Sigrid Schroeder, Vorsitzende des Altstadtvereins. Diese Einschätzung teile „der innere Kern“, sagt sie. Von anderen im Verein und außerhalb höre man aber auch, ob es nichts Wichtigeres gebe als die Farbe der Stufen!?

Personalwechsel hat Bürgerbeteiligung erschwert

Doch ein solches Großprojekt geht nun einmal nicht reibungslos über die Bühne, zumal Bürgerbeteiligung von Anfang an gewünscht war. Seitdem beteiligen sich die Bürger auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ihre Kritik entzündet sich daran, dass sich Pläne zwischendurch geändert – Stichwort Burgspielplatz – und Ansprechpartner ständig gewechselt hätten: „Dieser Personalwechsel, das war das Allerschlimmste. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich mich erkundigen konnte“, sagt die rührige Vorsitzende. Auch deshalb sei der Überblick verloren gegangen. Dazu kam, dass es während Corona keine regelmäßigen Treffen etwa des Altstadtbeirats gab, bei dem man Themen in größerer Runde hätte ansprechen können: „Durch die Pandemie ist der ganze Austausch zum Stillstand gekommen.“ So habe man einfach nicht mehr alles mitbekommen. Die anfängliche Parole „Altstadt bleibt Altstadt“ habe sich jedenfalls geändert, findet sie.

Nun hat sie überrascht in der Zeitung gelesen, dass das Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) und die Stadtverwaltung die Thekentour zum Tanz in den Mai als inoffiziellen Platzeinweihungstermin verkündet haben. Das stimmt sie zuversichtlich, dass alle Arbeiten zügig weitergehen und somit das nächste Graf-Engelbert-Fest am 30. Juli in Alt- und Oberstadt ganz ohne Baustellenbaken gefeiert werden kann.

Mit einer kleinen Einschränkung: Ob der Burgspielplatz tatsächlich rechtzeitig fertig wird, ist angesichts der langen Verzögerungsgeschichte ausgerechnet in diesem Bauabschnitt, der eigentlich als erster fertig sein sollte, mit einem zumindest leichten Fragezeichen versehen. Die Festpläne des Altstadtvereins würde das zwar nicht beeinträchtigen, aber schön wär’s schon, wenn er dann auch endlich bespielt werden könnte.

Prillwitz skizziert den geplanten Ablauf wie folgt: „Die Arbeiten dort beginnen voraussichtlich Ende Mai. Es kann sein, dass vorher an einzelnen Tagen Vorbereitungen laufen, weil noch eine Leitung tiefergelegt werden muss. Der Spielpatz soll voraussichtlich im Juli fertiggestellt werden, spätestens zum Graf-Engelbert-Fest soll er fertig und nutzbar sein.“

