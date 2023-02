Neugestaltung des Stadtgartens: Bürgerinformation am 9. März

Von: Thomas Machatzke

Im Stadtgarten sind in dieser Woche auch alle Bauten und Kunstobjekte vermessen worden. © Nougrigat

Bei der Neugestaltung des Stadtgartens geht es voran. In dieser Woche sind Leitungen, Bauten und Kunstobjekte vermessen worden.

Lüdenscheid – Die Neugestaltung des Stadtgartens läuft langsam an. Wer in dieser Woche im Park rund ums Kulturhaus zu tun hatte, traf dort unter anderem auch eine Firma an, die Vermessungsarbeiten erledigte.

„Das für die Planung der Umgestaltung des Stadtgartens beauftragte Planungsbüro Greenbox fragt derzeit – im Vorfeld der weiteren Planungen – sowohl innerhalb der Stadtverwaltung als auch darüber hinaus Daten und Informationen ab“, stellt Marit Schulte, Pressesprecherin der Stadt, auf Anfrage fest, „dabei wird zum Beispiel ermittelt, wo Leitungen im Boden liegen oder auch, welche Bauten und Kunstobjekte sich wo genau auf der Fläche oder in angrenzenden Bereichen befinden und welche Höhe sie haben. Dazu wurden in der vergangenen Woche Vermessungen durchgeführt.“

Vermessen wurden zum Beispiel auch der Höhenverlauf der Böschung, die angrenzenden Bushäuschen an der Sauerfelder Straße, die Kunstobjekte im Park, Stromkästen sowie angrenzende Bereiche des Kulturhauses.

Die Kölner Landschaftsarchitekten von Greenbox sind von der Stadt Lüdenscheid mit der Aufgabe der Neugestaltung des Stadtgartens rund ums Kulturhaus betraut worden. Ein national und international angesehenes Büro mit beeindruckenden Referenzen ist Greenbox. Die ersten Ideenskizzen waren Mitte Dezember im Ratssaal der Politik vorgestellt worden. Seitdem hat es weitere Gespräche zwischen der Stadt und Greenbox gegeben. Für Donnerstag, 9. März, um 18 Uhr ist nun außerdem eine Bürgerinformation mit dem Planungsbüro im Ratssaal geplant.

„Entsprechende Einladungsflyer und Plakate werden in der kommenden Woche verteilt“, kündigt Marit Schulte an, „vorab haben Vertreter aus Politik, Verwaltung und Teilnehmer der vorangegangenen Beteiligungsformate per E-Mail ein Save-the-date erhalten.“