Es fährt kein Zug nach Nirgendwo: Bahn schneidet den MK ab

Zugverkehr im Volmetal

+ © Cornelius Popovici Fokus Brügge: „Die Volmebrücke in Brügge soll planmäßig im Dezember 2023 fertig werden“, stellte eine Bahnsprecherin am Dienstag noch einmal auf Anfrage fest. © Cornelius Popovici

Die Deutsche Bahn bleibt optimistisch, dass die Züge ab Dezember wieder von Hagen bis nach Lüdenscheid fahren können. Die Politik kritisiert die Entscheidung der Bahn, Schalksmühle bis dahin nicht mehr anzufahren.

Lüdenscheid/Volmetal – Mit der Deutschen Bahn erlebt der Bahnreisende die kuriosesten Dinge – auch und gerade, wenn die Bahn gar nicht fährt. Die marode Eisenbahnbrücke im Lüdenscheider Stadtteil Brügge gerät nun noch stärker als ohnehin in den Fokus, denn der Neubau, der bis Dezember fertiggestellt sein soll, soll zum einen Lüdenscheid wieder ans Netz anschließen. Zum anderen aber auch Schalksmühle, obwohl die Volmegemeinde mit dieser Brücke nur sehr indirekt zu tun hat: Die Deutsche Bahn hatte Ende der vergangenen Woche über Pläne informiert, die Haltestellen in Dahlerbrück und Schalksmühle erst dann wieder ansteuern zu wollen, wenn die Züge dann auch durch Brügge wieder bis nach Lüdenscheid fahren können. Also voraussichtlich im Dezember dieses Jahres zum regulären Fahrplanwechsel. Der Grund: Für ein Ansteuern von Dahlerbrück und Schalksmühle müsste die Bahn weitere Züge und auch entsprechend mehrere Zugführer stellen – in Abwägung mit dem Ertrag und vor dem Hintergrund der angespannten Personalsituation hatte man entschieden, ab Rummenohl weiter am Schienenersatzverkehr festhalten zu wollen.



Also Fokus Brügge: „Die Volmebrücke in Brügge soll planmäßig im Dezember 2023 fertig werden“, stellte eine Bahnsprecherin am Dienstag noch einmal auf Anfrage fest. Und es tut sich etwas: In dieser Woche wird die Baustelleneinrichtung vorgenommen – zunächst einmal werden die Kabel für die Leit- und Sicherungstechnik sowie die Telekommunikation (zum Beispiel zwischen den Stellwerken), die links und rechts neben den Gleisen liegen, umverlegt oder zurückgezogen. In den nächsten Wochen werden dann auch die Weichen, die auf der alten Brücke liegen, ausgebaut.



Eine weitere Aufgabe wird bei den Vorbereitungen die Sicherung der Bestandsbebauung sein. Eine Baugrube muss eingerichtet werden. Dazu wird die Bahn Big Bags an der Brücke stationieren und Spundwände aufbauen, um ungestört von der Volme bauen zu können. Der Fluss wird in diesem Kontext auch noch in seinem Verlauf ein wenig umgeleitet werden müssen. Wenn alle Vorarbeiten geschehen sind, wird die alte Brücke weichen, werden auch die Widerlager der Brücke abgebaut. Voraussichtlich ab September geht es dann an den Neubau der Brücke, der mit der Errichtung neuer Widerlager Fahrt aufnehmen soll. Wenn die neue Brücke steht, werden auch die Kabel wieder neu verlegt – und wenn dies alles planmäßig klappt, dann hofft die Deutsche Bahn, im Dezember wieder Züge zwischen Hagen und Lüdenscheid fahren lassen zu können.

Alle Nachrichten aus Lüdenscheid täglich per E-Mail. Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter.



Es fährt kein Zug nach Nirgendwo: Bahn schneidet den MK ab

Die Hoffnung besteht also, dass die Züge tatsächlich im Dezember wieder fahren könnten, auch wenn Schalksmühles Bürgermeister Jörg Schönenberg dem Braten noch nicht traut. In seiner Kritik an der Entscheidung der Bahn, Schalksmühle (und damit auch die Haltestelle in Dahlerbrück) aus wirtschaftlichen Erwägungen bis dahin nicht anzusteuern, wird Schönenberg von den heimischen Abgeordneten im Landtag in Düsseldorf vollauf bestärkt „Gerade vor dem Hintergrund der verkehrlichen Ausnahmesituation auf den Straßen der Region hilft uns jede Entlastung. Pendlerinnen und Pendler könnten mit einer funktionierenden Bahnstrecke stark entlastet werden“, erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas in einer schriftlichen Stellungnahme, „umso unverständlicher ist, dass die versprochene Inbetriebnahme der fertigen Strecke nun so kurz vorher nochmals um ein halbes Jahr verschoben wird. Damit liegt die Bahn nun ein Jahr hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Auch auf der Bahnstrecke nach Köln wird wieder ein halbes Jahr lang kein Zug fahren. Dort gab es schon zwischen September und Januar eine Vollsperrung. Die Region braucht den Zugverkehr ins Ruhrgebiet und nach Köln. Dieser Zustand ist insbesondere vor dem Hintergrund der Verkehrswende inakzeptabel. So sehr ich die Überlegungen der Bahn zum Personal- und Zugeinsatz nachvollziehen kann, so erwarte ich doch aufgrund der besonderen Situation mehr Sensibilität bei Entscheidungen, die unsere Region betreffen.“



Dudas drängt darauf, noch einmal das Gespräch mit der Bahn zu suchen, damit diese ihre Entscheidung überdenken könne. Ralf Schwarzkopf (CDU) sieht das ähnlich. „Dass die Bahnreisenden ab Rummenohl weiter den Schienenersatzverkehr nutzen sollen, ist saublöd“, sagt Schwarzkopf, „man sollte noch einmal mit der Bahn sprechen, damit sie dies überdenkt. Es ist einfach schade, dass so eine Entscheidung getroffen wird. Wenn die Züge nach Schalksmühle weitergefahren wären, wäre das auch ein klares Signal gewesen, dass es vorangeht. Man hätte dem Eindruck entgegenwirken können, dass bei der Bahn sowieso immer alles länger dauert.“



Angela Freimuth (FDP) ist als Schalksmühlerin näher als alle anderen am Thema. „Ich finde die Begründung einfach nicht überzeugend. Seit 40 Jahren begegnen sich die Züge in Rummenohl, die einspurige Trassenführung gibt es auch schon seit vielen Jahren“, sagt die Landtagsabgeordnete, „deshalb kann ich den Unmut des Bürgermeisters gut verstehen, wenn die Bahn drei Wochen vor der Umsetzung ihre ursprünglichen Pläne ändert.“



Freimuth sagt auch, dass sie sich zwar anfangs mit Blick auf die besondere Problematik durchaus gewundert habe, als die Bahn die Pläne öffentlich gemacht hatte, Dahlerbrück und Schalksmühle anfahren zu wollen. „Aber das ist doch nun ein klares Signal, dass sich die Bahn nicht an ihre Zusagen hält“, sagt sie, „die Frage ist doch: Auf welche Zusagen kann man sich überhaupt noch verlassen?“