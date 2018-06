Erweiterungsbau am Lüdenscheider Kreishaus geplant

Lüdenscheid - Das Kreishaus soll erweitert werden. Nach den Plänen der Verwaltung entsteht auf dem Grundstück „An den Tannen“, das bislang vorwiegend als Parkplatz genutzt wird, ein Neubau für Büros und einen Sitzungssaal. Das kostet einen zweistelligen Millionenbetrag.

An der Heedfelder Straße wird der bisherige Stellplatz in eine Parkpalette für 120 Fahrzeuge umgewandelt. Insgesamt sind Kosten in Höhe von knapp 11,5 Millionen Euro veranschlagt.

Die Fraktionen haben, bis auf die UWG, in ersten Gesprächen positiv auf den Verwaltungsvorschlag reagiert. Am Mittwoch kommender Woche werden die Pläne erstmals im Bauausschuss beraten, voraussichtlich kann eine Entscheidung bereits in der Juli-Sitzung des Kreistages getroffen werden.

Der Erweiterungsbau ist vorrangig für den Fachdienst Aufenthaltsrecht und Integration geplant. „Die bisherigen Zustände sind für die Mitarbeiter nicht mehr akzeptabel“, sagte Martina Stenger (FDP), Vorsitzende des Bau- und Straßenausschusses. „Wir haben in diesem Bereich einen sehr starken Publikumsverkehr und können den Anforderungen nicht mehr gerecht werden, weil es im Kreishaus keine Freiflächen mehr gibt.“

Geänderte gesetzliche Grundlagen, neue Aufgaben durch Bund und Land, die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und deutlich gestiegene Fallzahlen erforderten neue Lösungen. „Oft teilen sich im Sozialbereich zwei oder drei Mitarbeiter ein Büro. Diskrete Fallbesprechungen sind so nicht möglich. Das Jugendamt ist inzwischen über alle fünf Stockwerke verteilt.“

Im Fachdienst Aufenthaltsrecht und Integration ist aus Sicht der Verwaltung die Situation derzeit besonders kritisch. Das gilt sowohl für die Bürofläche und den Wartebereich, vor allem aber mangele es an der „erforderlichen Sicherheitsarchitektur“, sagte Axel Hoffmann, Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion.

Im Einzelnen sehen die neuen Pläne wie folgt aus: Im Anschluss an einen öffentlichen Wartebereich wird an einer Infotheke die Identität des Kunden festgestellt. Sind die Papiere in Ordnung, wird der Besucher in einen zweiten Wartebereich geführt und dort vom Sachbearbeiter abgeholt. „Das führt dazu, dass sich niemand mehr unbeaufsichtigt im Bereich der Sachbearbeitung aufhält.“ Sämtliche Büros sollen zudem mit Zwischentüren verbunden werden.

Im Neubau ist zugleich ein neuer Sitzungssaal geplant, sodass die erforderliche Sanierung des bisherigen Tagungsraumes entfallen könne. Die veranschlagt das Gebäudemanagement des Kreises auf 450 000 Euro. Für den sensiblen IT-Bereich ist ebenfalls ein sicherer Bereich vorgesehen. Ein Mietangebot in der erforderlichen Gesamtgröße von knapp 2900 Quadratmetern sei ortsnah nicht vorhanden, sagte Martina Stenger. „Wir können die Bereiche aber nicht über den Kreis verteilen.“