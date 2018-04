„Kindertraum“-Erweiterung reduziert das Kiga-Außengelände

Lüdenscheid - Wer an der Wilhelm-Kattwinkel-Straße unterwegs ist, kann ihn kaum übersehen: den Erweiterungsbau des Kindergartens „Kindertraum“. Der ist nicht mehr weit von seiner Vollendung entfernt und soll die Kapazitäten und Möglichkeiten in dem Kindergarten bekanntlich deutlich erhöhen.

Die andere Seite der Medaille: Im Zuge des Bauprojekts reduziert sich das „Kindertraum“-Außengelände, für die Mädchen und Jungen steht künftig weniger Freifläche zur Verfügung.

Das weiß auch Matthias Reuver als Leiter des städtischen Fachbereichs Jugend, Bildung und Sport. Gleichzeitig wies Reuver bei der jüngsten Vogelberger Stadtteilkonferenz darauf hin, dass man sich noch im „rechtlichen Rahmen“ bewege, „wenn auch an dessen Untergrenze“.

Demnach sehe das Landesjugendamt pro Kindergartenkind eine Freifläche von mindestens zehn Quadratmetern vor. Und diese Vorgabe sei am Vogelberg auch nach der Kiga-Erweiterung erfüllt. Dennoch – wirklich zufrieden sind manche Eltern mit dieser Situation nicht. Wobei die Lösung aus ihrer Sicht ganz einfach scheint. Denn direkt neben dem Kiga-Erweiterungsbau befindet sich ein mit Sträuchern und kleinen Bäumen bewachsenes Gelände. Man müsse lediglich – so die Argumentation der Eltern bei der Stadtteilkonferenz – den bisherigen Kiga-Zaun ein Stück versetzen und das städtische Gelände somit dem Kindergarten zuschlagen, um ein Plus an Freifläche zu erhalten. Diesen Vorschlag haben die Eltern auch der Stadtverwaltung zur Prüfung vorgelegt.

Doch so leicht ist es womöglich nicht. Auf LN-Anfrage erinnerte Matthias Reuver jedenfalls daran, dass es sich bei besagtem Terrain um eine Ausgleichsfläche handele – also um einen Grünstreifen, den die Stadt als Ersatz für eine anderweitige Bodenversiegelung und Bebauung im Kommunalgebiet angelegt habe. Und eine solche Fläche könne man rechtlich nicht einfach so umwidmen – selbst wenn der Kindergarten dort gar keine Rodung beabsichtige.

Trotzdem schließt Reuver ausdrücklich nicht aus, dass das Gelände künftig doch von dem Kindergarten genutzt werden kann: „Das wird nun geprüft. Das Buch ist noch nicht zu.“