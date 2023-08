Erster Neugeborenenempfang in Lüdenscheid nach Corona

Von: Monika Salzmann

Teilen

Erstmals nach Corona hieß die Stadt am Samstag wieder Familien mit ihren Neugeborenen in Lüdenscheids guter Stube willkommen.

Lüdenscheid – Nach mehrjähriger (coronabedingter) Pause hieß die Stadt am Samstag Familien mit Kindern der Jahrgänge 2019 bis 2023 mit ihren Angehörigen in Lüdenscheids guter Stube willkommen. Erstmals richtete das Bündnis für Familie als Veranstalter den mittlerweile 27. Neugeborenenempfang im Kulturhaus aus.

Federführend war Susanne Sondermann: Sie zeichnete für die bunte, fröhliche Veranstaltung, die Lüdenscheid als familienfreundliche Stadt mit vielen Angeboten und Hilfen für junge Familien zeigte, verantwortlich.

Bei Diane Strehmel und Tina Tornow (Mitte) konnten die Familien bei Mitmachangeboten in den Elementarbereich der Städtischen Musikschule hineinschnuppern. © Jakob Salzmann

Auf zwei Ebenen – in der Garderobenhalle mit einem Markt der Möglichkeiten und Informationsständen sowie im Foyer mit zahlreichen Mitmachaktionen – war alles bereit, um Kindern und Eltern einen abwechslungsreichen, spannenden Vormittag zu bereiten. Besondere Überraschung: ein Flashmob mit Tanzlehrer Gernot Schmidt.

Als einen besonderen Empfang würdigte Bürgermeister Sebastian Wagemeyer die Veranstaltung mit Blick auf die lange Pandemiepause. Einige Kinder seien bereits dem Babyalter entwachsen. Kinder seien das größte Geschenk und es mache unendlich viel Freude, sie aufwachsen zu sehen. „Kinder sind unsere Zukunft“, erklärte der Bürgermeister. „Eine Gesellschaft ohne Kinder wollen wir uns alle nicht vorstellen.“ Anliegen der Stadt sei es, dazu beizutragen, dass Kinder geborgen aufwachsen.

Stillsitzen war beim Kinderschminken gefragt, einem von vielen Mitmachangeboten beim Neugeborenenempfang am Samstag. © Jakob Salzmann

Eine Übersicht über alle Angebote gab Petra Heinzelmann von der katholischen Familienbildungsstätte den Familien im Namen des Vorbereitungskreises an die Hand. Vor einem Jahr hätten die Planungen für den Empfang begonnen, ließ sie wissen. Speziell auf Angebote in den Sälen wies sie hin – angefangen bei Babymassage und Trageberatung im Grünen Saal über Bewegung und Tanz im Violetten Saal bis hin zum Café im Roten Saal.

Das reichhaltige Kuchenbüfett hatte Tatjana Jännert gezaubert. Auf das Nachtreffen am 31. August (10.30 Uhr) in der Guten Stube an der Werdohler Straße 11 machte Irmtraud Hunecke (Familie intern) die Eltern aufmerksam. Musikalisch hießen junge Akkordeonisten aus der Musikschul-Klasse von Tina Tarnawa die Familien willkommen.

Mehr als 20 Aussteller stellen ihre Arbeit vor

Rund ums Kind hielten mehr als 20 Aussteller an den Informationstischen im Untergeschoss Info-Material über ihre Arbeit und Give-aways für die Familien bereit. Von der Heilpädagogischen Praxis Anschwung über die Hebammenpraxis Regina Hübner bis zur EUTB – Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung – standen Mitarbeiter Ratsuchenden mit Rat und Tat zur Seite.

Ob Arbeiterwohlfahrt, Caritas, SOS-Kinderdorf, Kinderschutzbund, Lebenshilfe, Donum vitae, das Familien-stärken-Team in Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum, Tupf und das Jugendamt, die Psychologische Beratungsstelle, die Berglandklinik, die DRK Kinderwelt und wie sie alle hießen: alle waren vor Ort.

Bei der Awo entstanden © buttons zur Erinnerung an einen spannenden, abwechslungsreichen Veranstaltungstag.

Darüber hinaus konnten sich die Eltern über die Arbeit diverser Kindertageseinrichtungen aus Lüdenscheid informieren, die Musikschularbeit für die Jüngsten bei Mitmach-Aktionen kennenlernen und beim TV Leifringhausen – mit Trampolin, Kriechtunnel, Pedelecs und anderen Bewegungsspielen vor Ort – in Bewegung kommen.

Das Spielmobil des Kinderschutzbundes hatte auf dem Außengelände seine Spielgeräte für die Kleinsten aufgebaut. © Jakob Salzmann

Als weitere beliebte Mitmachangebote gab’s Kinderschminken, Fotobuttons und Spiel und Spaß mit dem Spielmobil des Kinderschutzbundes, das auf dem Außengelände seine Spielgeräte für die Kleinen aufgebaut hatte. Wer wollte, konnte überdies bei der Verbraucherzentrale lernen, Kinderknete selbst herzustellen.

Neugeborenenempfang 2023 Fotostrecke ansehen