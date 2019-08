Lebensmittel einkaufen bis Mitternacht? Hier geht das demnächst

Lüdenscheid - Ab Anfang nächsten Monats öffnet der Rewe-Supermarkt an der Bromberger Straße seine Pforten bis 24 Uhr.

Einkaufen bis Mitternacht: Als erster Supermarkt in der Kreisstadt wird der Rewe-Markt im Nahversorgungszentrum Bräucken ab 1. September seine Pforten werktags erst um 24 Uhr schließen. Derzeit werden bereits zusätzliche Kräfte auf Aushilfsbasis gesucht.

Das bestätigt Unternehmenssprecherin Annika Amshove auf Anfrage. Demnach wird der Laden an der Bromberger Straße montags bis freitags von 7 bis 24 Uhr und samstags von 7 bis 22 Uhr geöffnet sein. Der benachbarte Rewe-Getränkemarkt hat montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Wie der Konzern mitteilt, sehe man sich 20 Jahre nach der Einführung der Spätöffnung darin bestätigt, „dass ausgedehnte Öffnungszeiten von den Kunden gewünscht und angenommen werden. Die in den zwei Jahrzehnten erzielten Umsatzzuwächse lassen sich zum Teil auch auf die verlängerten Öffnungszeiten zurückführen“. Genau beziffern lasse sich dies allerdings „nur schwer“.

Amshove weiter: „Längere Öffnungszeiten bedeuten aber natürlich nicht linear mehr Umsatz, da einige Kunden die Einkäufe in die Abendstunden verlagern, weil sie dann mehr Zeit haben.“ Die Lebens- und Essgewohnheiten haben sich laut Rewe „verändert und verändern sich noch“.

Hinzu komme, dass sich Kunden durch die permanente Verfügbarkeit des Online-Handels „daran gewöhnt haben, nach den individuellen Bedürfnissen zu bestellen“. Die Öffnungszeiten würden wie bislang „standort-individuell“ betrachtet und bewertet.

In der Gewerkschaft Verdi werden die neuen Öffnungszeiten nicht ohne Skepsis betrachtet. Bettina Schwerdt, stellvertretende Geschäftsführerin von Verdi Südwestfalen, freut sich über zusätzliche Arbeitsplätze, weist aber auch auf die Qualität von Arbeitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten sowie mangelhafte betriebliche Mitbestimmung im Einzelhandel hin.

Schwerdt: „Wir haben Interesse an sozialversicherungspflichtigen und tarifgebundenen Arbeitsplätzen.“ Doch angesichts der gesetzlichen Bestimmungen sei der Rewe-Vorstoß rechtlich nicht zu beanstanden.

Weitere Rewe-Standorte in Lüdenscheid sind derzeit offenbar nicht betroffen. Auch andere Händler halten sich noch zurück. Aus dem Edeka-Markt am Buckesfeld etwa heißt es: „Wie bleiben bei unseren Öffnungszeiten von 7 bis 21 Uhr – selbst wenn die anderen 24 Stunden lang öffnen. Da denken wir auch an unsere Mitarbeiter.“