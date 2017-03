Gregor Pallast eröffnet die Kleinkunsttage

Lüdenscheid - Für Kulturhausleiterin Rebecca Egeling waren es die ersten Lüdenscheider Kleinkunsttage, die sie am Freitagabend in der Garderobenhalle des Kulturhauses eröffnete. An ihre Seite holte sie sich Thomas Meermann (Sparkasse), dessen Haus seit vielen Jahren Hauptsponsor der „Lüsterklemme“ ist. Gemeinsam erklärten beide die Prozedur, die am Ende den Gewinner hervorbringen wird.

Pünktlich war schließlich die Bühne frei für den ersten Bewerber um den Kleinkunstpreis – Gregor Pallast, im „wirklichen Leben“ Lehrer für Biologie und Sozialkunde am Siebengebirgsgymnasium in Bad Honnef. „Verwählt 2.0“ hatte der Kabarettist sein Programm genannt in Anlehnung an dessen Vorgänger „Verwählt“. Er spiele das Programm erst zum zweiten Mal, ließ er das Publikum in dem für einen „Lüsterklemmen“-Abend recht übersichtlich besetzten Saal wissen. Insofern nahm ihm den gelegentlichen Blick ins Manuskript auch niemand übel.

Pallast ließ die Zuschauer teilhaben an einer Gedankenwelt, die einen echten roten Faden vermissen ließ. Von seinem neuen Berufswunsch als Berater ging’s hinüber zu Kühen als Wasserentwertungsmechanismen, von Pegida-Anhängern („Das sind nur arme Menschen, denen man Schilder in die Hand gedrückt hat“) zum Brexit, vom Berliner Flughafen zu Flüchtlingen („Waren und Kapital können sich in dieser Welt freier bewegen als Menschen“).

Vor 20 Jahren hätte man nicht für möglich gehalten, dass Menschen in ein Fitnessstudio gehen, weil der Körper nutzlos geworden ist. In 20 Jahren werde es wohl ein Brain-Studio sein, weil das Hirn nutzlos geworden ist, prangerte der Kabarettist das verloren gegangene Denken der Menschen, explizit auch seiner Schüler, an. Die Welt werde komplexer, das Hirn adäquat kleiner. Als Lehrer bringe man Schülern nicht mehr Wissen bei, sondern nur noch das Wissen, wo man die Antwort findet.

Mitunter präsentierte sich Pallast böse und brachte den Mut auf, auch mal für ein paar Sekunden ohne Lacher auszukommen, ließ seine Erklärstücke sacken, um dann urplötzlich gegen Donald Trump zu wettern und den Bogen zurück zu Pegida zu schlagen.

Ebenso plötzlich war der Auftritt dann auch zu Ende: Statt einer Zugabe bot sich Pallast an für Gespräche im Foyer. Ein aufklärender Abend mit Aha-Effekt, aber ob sich Pallast damit an die Spitze der Bewerber um die Lüsterklemme katapultiert hat, bleibt abzuwarten.

Heute Abend ist das Comedy-Duo „Onkel Fisch“ zu Gast auf der Kleinkunstbühne in der Garderobenhalle: 80 Prozent der Deutschen wollen keine Waffenexporte, trotzdem sind wir der drittgrößte Waffenhändler der Welt, heißt es seitens der beiden Comedians. Damit nicht nur die Lobbyisten lachen, sei es Zeit für das Expertenteam im feinen Anzug und mit feinem Näschen.

Das Duo analysiert die besten Lobbyisten-Tricks: Von Schmieren über Kungeln bis In-den-Puff-einladen, eben alles, was die Kriegskasse hergibt: „Im Bundestag werden Maut-Gesetze nach dem Motto ,Lobby and Paste’ verabschiedet – das kann jeder.“ Adrian Engels und Markus Riedinger bringen nach eigenem Bekunden heute Abend wertvolle Tipps aus ihrer „Lobbythek“ mit nach Lüdenscheid, denn „Lobbyarbeit kann man prima selber machen“. Das Duo „Onkel Fisch“ gründete sich 1994. Engels und Riedinger haben seitdem nicht nur hunderte Bühnen in Deutschland bespielt, sondern auch Radiohörer mit tausenden Sketchen begeistert und Fernsehsendungen bereichert, geschrieben und selbst produziert. Für die Vorstellung gibt es noch Karten an der Theaterkasse.