Erster „Energie-Spaziergang“ im Ortsteil Wettringhoff

Lüdenscheid - Dunkelheit, Schneeberge und minus fünf Grad – nicht jeden zieht es da vor die Tür. Für den ersten sogenannten „Energie-Spaziergang“ im Ortsteil Wettringhof entpuppten sich diese Bedingungen allerdings als optimal.

Grund: Vor allem bei winterlicher Kälte macht das Thermografie-Verfahren – dahinter verbirgt sich das Erstellen von Wärmebildern – energetische Schwachstellen an Gebäuden sichtbar. Und genau das war die Motivation bei besagtem Spaziergang vor den Toren der Stadt.

Zur Erinnerung: Seit geraumer Zeit bieten die Stadt und die Verbraucherzentrale Hausbesitzern eine thermografische Untersuchung ihrer Immobilie an (wir berichteten mehrfach). Es geht um die Einsparung von Energie und Geld sowie letztlich auch um Klimaschutz. Eine komplette thermografische Analyse – „Thermografie-Paket“ genannt – kostet die Eigentümer dabei 190 Euro. Als typische energetische Problemzonen an Gebäuden gelten etwa ungedämmte Rollladenkästen, ungenügend gedichtete Fenster oder Wände ohne Isolation.

Die Aktion in Wettringhof – sie war als eine Art thermografische Kostprobe gedacht – blieb für die beteiligten Bürger indes noch unentgeltlich. Helge Pfingst, Energieberater bei der Verbraucherzentrale, thermografierte dabei die Straßenfront von vier Eigenheimen. Deren Besitzer können sich nun überlegen, ob sie das 190 Euro teure „Thermografie-Paket“ wollen – um auf dieser Grundlage dann eventuell energetisch zu sanieren.

Zwei weitere „Energie-Spaziergänge“ stehen am 20. Januar am Ramsberg und am 27. Januar an der Kalve an, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Informieren und anmelden kann man sich unter der Lüdenscheider Telefonnummer 3 79 50 07 bei Helge Pfingst von der Verbraucherzentrale. Alle Teilnehmer der Spaziergänge haben übrigens die Chance, ein „Thermografie-Paket“ zu gewinnen. Insgesamt locken zehn Gratis-„Pakete“. Möglich ist das durch die Förderung des Projekts seitens der Stadt.