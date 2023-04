Erster CSD in Lüdenscheid: Das ist geplant

Von: Carolina Ludwig

Wo und um wie viel Uhr steht noch nicht fest – aber es soll was passieren am 26. August. Denn für diesen Samstag planen verschiedene Vereine und Organisatoren den ersten Christopher Street Day in Lüdenscheid. Davina Schepelmann vom Kulturverein Frieda gibt einen groben Überblick:

Lüdenscheid – Am Freitag vor der Veranstaltung möchte man im Frieda’s den Film „Pride“ zeigen und sich zur Schildergestaltung treffen. Am Samstag soll der Treffpunkt dann am frühen Nachmittag in der Nähe des Kreishauses sein, genauere Infos werden noch bekannt gegeben. Die Abstimmung mit der Polizei stehe noch aus, aber der Weg des Demozuges soll über die Weststraße zum Sternplatz führen, auf dem eine Kundgebung stattfinden soll. „Wir haben für die kleine Bühne auch schon ein paar KünstlerInnen aus der queeren Community angefragt.“ Parteien möchte man – zumindest beim ersten Christoper Street Day in Lüdenscheid – keine Bühne geben. Gemeinsam mit umliegenden Gastronomen soll auf dem Sternplatz auch ein Essensangebot gemacht werden, Alkohol soll es auf der Demonstration allerdings nicht geben.

Sicherheit steht im Vordergrund

Hauptgrund dafür sei, dass man die Botschaft klar rüberbringen und vor allem allen Teilnehmern einen sicheren, geschützten Raum bieten möchte. „Daran ist uns sehr gelegen“, sagt Schepelmann. Schließlich handele es sich um den allerersten Lüdenscheider CSD. „Wie von der Polizei gefordert, werden wir natürlich Ordnerinnen haben. Zusätzlich stellen wir aber auch ein Awareness-Team, das auch emotionale Unterstützung bieten kann.“

In Olpe gibt es sogar einen CSD-Verein, der jedes Jahr die Organisation der Veranstaltung übernimmt. In Lüdenscheid hofft man auch darauf, dass sich beim ersten Christopher Street Day der Bergstadt etwas ergibt und sich engagierte Menschen oder Initiativen zusammentun, um das Event in Zukunft unter einem Dach zu veranstalten. © CSD Olpe

Ob man Störer und Anfeindungen erwartet? Davina Schepelmann ist optimistisch: „Man kann im allgemeinen gesellschaftlichen Konstrukt beobachten, dass FLINTA*-Personen („Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans und agender Personen“, Anm. d. Red.) und die queere Community unter psychischer und körperlicher Gewalt leiden müssen. Gerade dann, wenn sich laut für ihre Rechte starkgemacht wird, finden sich immer wieder Menschen mit einer fragwürdigen Einstellung ein. Wir gehen aber erst mal davon aus, dass das nicht so ist.“ Nach der Kundgebung wird die Demonstration auf dem Sternplatz offiziell aufgelöst, bevor es abends mit einer Party im AJZ weitergehen soll. „Auch dafür haben wir queere Künstlerinnen angefragt“, sagt Schepelmann, es soll ein DJ-Programm geben und vermutlich einen Ticketvorverkauf.

Organisiert wird der Lüdenscheider CSD übrigens nicht nur von Frieda, sondern von einem Kollektiv aus Jugendwerk, Aktionsgruppe Achtermärz und einzelnen Interessenten. Bei Davina Schepelmann und den anderen Organisatoren besteht der Wunsch, dass sich aus der Veranstaltung vielleicht ein Verein für die queere Community gründet, der die Organisation in Zukunft gebündelt übernimmt. Die ersten Reaktionen auf die Planungen seien jedenfalls sehr positiv ausgefallen. Gerade queere Jugendliche hätten sich bisher in Lüdenscheid nicht gut aufgehoben gefühlt. „Es wäre schön, wenn sich daraus was Neues bildet.“