Erste Verbote: An Steingärten scheiden sich die Geister - so steht Lüdenscheid dazu

Pflegeleicht und in einigen Fällen auch elegant: Steingärten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Erste Kommunen wollen sie nun verhindern.

Lüdenscheid - Steingärten lassen niemanden kalt. Die einen beklagen ökologisch verödete Vorgärten, die anderen preisen die einfache Pflege. In Lüdenscheid ist die Meinungsbildung dazu noch nicht abgeschlossen.

Immer mehr Kommunen wollen Steingärten verhindern – dazu bedienen sie sich Gestaltungssatzungen unter anderem in Neubaugebieten. Die Lüdenscheider Stadtverwaltung teilt die ökologischen Bedenken der Kritiker, Handlungsbedarf sieht man im Rathaus aber nicht – auch weil es in der Bergstadt kaum Steingärten gibt.

Gärten, die fast ausschließlich aus Stein und Schotter bestehen, erfreuen sich seit einigen Jahren zunehmender Beliebtheit. Sie gelten als ebenso elegant wie pflegeleicht; Kritiker monieren dagegen ökologische Defizite wie Bodenversiegelung, Erhitzung und extreme Artenarmut in solchen Vorgärten.

Die ersten Kommunen in NRW handeln bereits: Das niederrheinische Xanten hat im vergangenen Jahr Gestaltungsvorgaben für Neubaugebiete beschlossen, die Steingärten ausschließen sollen. Das deutlich größere Dortmund will in diesem Jahr nachziehen. Bestehende Schottergärten sollen aber nicht angetastet werden.

Vor einigen Wochen hat zudem die münsterländische Stadt Drensteinfurt (Kreis Warendorf) für das geplante Neubaugebiet „Mondscheinweg“ eine Satzung beschlossen, die im Vorgarten maximal 50 Prozent versiegelte Fläche und Minimum 50 Prozent Vegetationsfläche verbindlich vorschreibt. Das erklärte Ziel: Steingärten verhindern.

Die Häufigkeit von Steingärten in Lüdenscheid wird von der Stadt nicht erfasst, sagte Stadtsprecherin Caroline Unger auf Anfrage. Der Eindruck von Hans Jürgen Badziura vom Fachdienst Umweltschutz und Freiraum sei jedoch, dass der Trend zu Steingärten in Lüdenscheid bisher keinen großen Anklang gefunden hat. Eine Reglementierung über generelle Gestaltungssatzungen sei deswegen nicht geplant.

Zur generellen Bewertung von Steingärten äußert Fachbereichsleiter Badziura ökologische Bedenken. „Auch wenn Vorgärten global gesehen ökologisch nur geringen Einfluss haben, so sind sie nicht allein ,Visitenkarte des Hauses‘, sondern sollten auch in ökologischer Hinsicht geplant werden und einen kleinen Fleck für Bienen, Hummeln und andere Insekten bieten“, sagt Fachbereichsleiter Badziura.

Steingärten seien allerdings nicht nur in Bezug auf Biodiversität und Artenvielfalt ein Schritt in die falsche Richtung. Die Niederschlagsaufnahme des Bodens und die Erwärmung der Flächen sind in Steingärten ebenfalls problematisch.

Zwar ist die Versiegelung von Grundstücken reglementiert, damit Regenwasser möglichst weitflächig versickern kann, das Schottern von Vorgärten ist aber nicht verboten.

Die Landesbauordnung legt zwar fest, dass unbebaute Teile von Grundstücken „zu begrünen oder zu bepflanzen“ sind – allerdings nur „soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen“. Regelungen, die sich ausdrücklich auf Steingärten beziehen, seien Sache der Kommunen, sagte ein Sprecher des Landesbauministeriums.