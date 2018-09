Erste Stolpersteine in Lüdenscheids Altstadt verlegt

Rund 80 Lüdenscheider begleiten Künstler Gunter Demnig

+ © Jakob Salzmann Rund 80 Lüdenscheider fanden sich zur Verlegung der Stolpersteine an der Wilhelmstraße 51, am Kirchplatz 11 und an der Luisenstraße 21 ein © Jakob Salzmann

Lüdenscheid - Künstler Gunter Demnig hat am Samstag die ersten Stolpersteine in der Lüdenscheider Altstadt verlegt. Sie sollen an die jüdischen Opfer und Verfolgten des Nazi-Regimes erinnern, die in der Bergstadt gelebt haben.