Erste Spielgeräte stehen: Neuer Burgspielplatz in Lüdenscheid ist bald fertig

Von: Susanne Kornau

Stein um Stein, Bohle für Bohle wächst der neue Burgspielplatz an der Luisenstraße. Die Sandspielfläche (vorne) richtet sich eher an jüngere Kinder, die mit Holzhackschnitzeln gefüllte (hinten) an ältere Kinder. Die Bestückung ist noch nicht abgeschlossen. © b. mosbleck

Der Wandel der Lüdenscheider Altstadt schreitet immer weiter voran. Auf dem neuen Burgspielplatz stehen bereits die ersten Spielgeräte. Zum Graf-Engelbert-Fest am 30. Juli soll alles fertig sein.

Lüdenscheid – Der Zeitplan scheint zu halten: „Burgspielplatz steht kurz vor Fertigstellung“ ist eine Mitteilung der Stadt überschrieben, mit der über den Fortschritt der Bauarbeiten und Details der Ausstattung berichtet wird. Nach wie vor liefen die Arbeiten am Burgspielplatz auf Hochtouren, heißt es darin unter anderem. Und: „Die ersten Spielgeräte stehen bereits an Ort und Stelle. Die Arbeiten an der Treppenanlage, die den Spielplatz umgibt, und am Pflaster für die Wege sind weit fortgeschritten.“

Die Zeit drängt, denn im Rahmen des Graf-Engelbert-Festes am Sonntag, 30. Juli, will man Spielplatzeröffnung feiern. Für die Anwohner ist damit auch eine ungeplant lange, zeitweise belastende Bauphase beendet. Dass sich das gewohnte Bild früherer Jahre drastisch verändert hat, zeigt ein Foto-Vergleich. Der nunmehr mächtig wirkende Aufbau bietet, wie beabsichtigt, viel mehr Möglichkeiten als früher. Aber man wird sich erst noch an das neue Erscheinungsbild gewöhnen müssen.

In ihrer Mitteilung erläutert die Stadtverwaltung den Aufbau wie folgt: „Die beiden mit Stein eingefassten Spielbereiche sind bereits fertig angelegt. Eine der Spielflächen ist mit Sand gefüllt. Diese ist vor allem für jüngere Kinder gedacht. In den vergangenen Tagen wurde hier ein hölzerner Turm mit Rutsche errichtet. In diesem Bereich ist außerdem ein Sandtisch mit Sandrutsche zu finden.“ Das zweite Steinbecken ist hingegen mit Holzhackschnitzeln gefüllt, die Spielaufbauten sind eher für ältere Kinder gedacht. Hier wird mit „Burg“-Elementen gespielt: Es gebe, heißt es, eine Wehrmauer, einen Wackelsteg sowie verschiedene Balancier- und Klettermöglichkeiten. Abgerundet wird das durch einen Wehrturm, der noch in die Treppenanlage integriert werden soll. Hier werden dann auch Natursteine aus der alten Spielplatzversion wiederverwendet. An anderen Stellen sei das ebenfalls geschehen, wird betont. Auch für das Pflaster der Wege habe die beauftragte Firma stellenweise altes Steinmaterial wiederverwendet. Von zwei neuen Bänken aus können Eltern ihre Kinder beim Spielen im Auge behalten.

Zum Vergleich der alte Burgspielplatz: Viel Platz zum Spielen, aber mit ein paar Wipptieren und einem Drehkreuz war die Ausstattung mit Spielgeräten dürftig. Unser Bild entstand im April 2021, als drei Bäume bereits gefällt waren. © nougrigat

Eine große Sorge der Anwohner galt im Zusammenhang mit der Neugestaltung auch der Zukunft der Bepflanzung des dominant steinernen Areals. Nicht nur aus Schall- und Klimaschutzgründen, sondern vor allem auch, weil die Altstadt ohnehin wenig Grün fürs Auge bietet, kämpfte man um jeden Baum. Immerhin zwei wurden jetzt neu gepflanzt, allerdings an Stellen, die dem Betrachter nicht unbedingt plausibel scheinen: Ein Bäumchen wächst nun direkt unterhalb der alten Linde heran, ein zweites drängt sich in Hauswandnähe. Eben das galt vor zwei Jahren als Begründung dafür, drei ältere Bäume zu fällen. Eine Hainbuche, eine Linde und eine Baumhasel, hieß es damals, hätten sehr nah an den Hauswänden gestanden, sodass der Wurzeldruck an den Fundamenten zu hoch gewesen sei. Außerdem hätten sie die Fenster zum Teil sehr stark verschattet. Sollte das Bäumchen also gut angehen, wird es womöglich das nächste Problembäumchen mit Wurzeldruck und Verschattungsproblematik.

Wer sich selbst einen ersten Eindruck vom Gesamtwerk machen und vielleicht die eine oder andere Lösung mit den Verantwortlichen diskutieren möchte, hat dazu beim Graf-Engelbert-Fest eine gute Gelegenheit. Denn dann, auch das teilt die Stadtverwaltung mit, werde direkt am Burgspielplatz ein Stand zum Projekt „Mensch Altstadt“ aufgebaut: „Dort können Interessierte mit Projektbeteiligten der Stadt Lüdenscheid und der Wirtschaftsförderung Kreisstadt Lüdenscheid (WKL) über den neuen Burgspielplatz und die Altstadt-Umgestaltung im Allgemeinen ins Gespräch kommen.“ Auch für Kinder ist der Stand demnach eine lohnende Anlaufstelle: Sie könnten sich unter anderem im Ritter-Kostüm – inklusive schwerem Kettenhemd – fotografieren lassen. Kleine Überraschungen warten zur Feier des Tages ebenfalls.