Poetry Slam zum Geburtstag

World of Wordcraft

Lüdenscheid - Die Poetry-Slam-Reihe „World of Wordcraft“ geht am Freitag, 2. Februar, in die erste Runde des neuen Jahres. Poetry-Slammer Marian Heuser zelebriert sein zehnjähriges Bühnenjubiläum, und die NRW-Landesmeisterschaft im Poetry Slam kommt am 5. und 6. Oktober in die Bergstadt.