Hip-Hop-Sommercamp im Jugendtreff

+ © Othlinghaus Yves Thomé führte die Jugendlichen in die Kunst des Sprayens ein. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Klappernde Mischkugeln in den Spraydosen, vor Farbnebel geschützte Gestalten, hoch konzentriertes Arbeiten: In dieser Woche trafen sich zahlreiche Jugendliche mit dem Lüdenscheider Graffiti-Künstler Yves Thomé an der Schützenhalle am Loh.