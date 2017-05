Motive findet die Künstlerin Inge Voss im Alltagsleben und in der Bibel

Lüdenscheid - Im Gemeindezentrum der Erlöserkirche wurde eine echte Premiere gefeiert. Die Altenaer Künstlerin Inge Voss eröffnete die erste Einzelausstellung ihrer Gemälde mit dem Titel „Amazing grace of colours“ (Erstaunliche Schönheit der Farben).

Bereits 2015 waren einige Werke von Inge Voss bei einer Gemeinschaftsausstellung im Zuge eines Malworkshops mit dem Thema „Der gute Hirte“ zu sehen. Obwohl die Künstlerin schon ihr ganzes Leben lang auf unterschiedliche Weise kreativ war – sie strickte, häkelte, bastelte und malte, allerdings immer nur für kurze Zeit - entdeckte sie im Alter von 60 Jahren das Malen als wichtigste Leidenschaft für sich. Ein dreitägiger Workshop bei der Malerin Myra Pankow in Holzhausen-Burbach, den sie zum Geburtstag geschenkt bekam, gab den Ausschlag für ihren Start als ambitionierte Künstlerin.

„So fing Inge Voss intensiv mit dem Malen an und hat ihr Können in der kurzen Zeit von zweieinhalb Jahren sehr gut weiterentwickelt“, erklärte Rosemarie Moos, Kulturbeauftragte der Erlöserkirchengemeinde, bei ihrer Laudatio. In gestalterischer Hinsicht malt Inge Voss überwiegend mit Acrylfarben, ihre Motive schöpft sie einerseits aus dem Alltagsleben, andererseits aber auch aus den Inhalten von Bibelstellen und Predigten.

Zu einigen ihrer Bilder erklärte die Künstlerin an diesem Vormittag auch selbst etwas. Insbesondere ihr erstes Motiv, bei dem Federn im Mittelpunkt stehen, ist ihr besonders wichtig.

Am Rande der Vernissage machte Bellis Klee Rosenthal von den Freunden der sinfonischen Orgel und Kirchenmusik an der Erlöserkirche noch auf eine Fahrt zum Orgelfest nach Bonn zur dortigen Kirche St. Josef am 25. Mai aufmerksam, wo die Teilnehmer im Rahmen eines Konzertes die dortige symphonische Orgel hören können. Für die musikalische Begleitung zeichnete die Musikerin Magdalene Stang verantwortlich, die ihre Eigenkomposition „Du bist Jahve“ sowie den Song „Amazing Grace“ vortrug.

Die Ausstellung mit Werken von Inge Voss ist bis einschließlich Pfingstsonntag, 4. Juni, immer sonntags nach dem Gottesdienst von 11.30 – 13 Uhr sowie mittwochs bis freitags von 9 – 11 Uhr geöffnet. Die meisten Bilder sind verkäuflich, Postkarten zum Preis von 1,50 Euro mit einigen der Exponate als Motiv sind ebenfalls vor Ort erhältlich.