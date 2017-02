Erste „Denkzettel“ werden verteilt

Lüdenscheid - Es ist kein echter Parkplatz, aber die Botschaft ist echt: Am Samstag zeigt die Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen zwischen 10 und 13 Uhr am praktischen Beispiel, warum Behindertenparkplätze großzügige Abmessungen haben müssen und warum Falschparker immer wieder eine zusätzliche Behinderung darstellen.

Mitten im Samstagstrubel will die Gruppe demonstrieren, warum ein Autofahrer mit Rollstuhl Platz zum Rangieren braucht. Zu dem Zweck wurde eigens ein Behindertenparkplatz auf dem Sternplatz markiert, der mit dem Ende der Aktion wieder verschwinden wird. Mit der Aktion wird die Einführung des knallgelben „Denkzettels“ begleitet, den der eine oder andere Falschparker auf Behindertenparkplätzen künftig unter seinem Scheibenwischer finden dürfte. Eine Wiederholung der Aktion ist geplant.

Das Ordnungsamt wird die Aktion „Denkzettel“ auf seine Weise unterstützen, was die Stadt in einer Mitteilung erläutert: „Die Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen hat die Kampagne 'Denkzettel für Falschparker' ins Leben gerufen. Sie soll den Blick darauf lenken, dass Schwerbehindertenparkplätze immer wieder von nicht Berechtigten genutzt werden. Damit nehmen sie einem Schwerbehinderten seinen ihm zustehenden Parkplatz. Die Vorsitzende der Interessenvertretung, Monika Schwanz, will mit der Aktion deutlich machen, 'dass die Behindertenparkplätze eine sinnvolle Einrichtung sind, um den Behinderten die Integration in den Alltag zu erleichtern'.

'Diese Maßnahme wird auch von der Stadt Lüdenscheid unterstützt', so der zuständige Beigeordnete Thomas Ruschin. „Ich finde es einfach unfair, wenn Nichtbehinderte einem Schwerbehinderten einen Parkplatz wegnehmen.“ Die Ausreden seien vielfältig: ein kurzer Besuch in der Post, Bäckerei oder der Apotheke. Doch genau das sei im Interesse der Schwerbehinderten nicht hinnehmbar. Daher sollen diese Ordnungswidrigkeiten in nächster Zeit schwerpunktmäßig geahndet werden. Dabei kommen neben einem Bußgeld von 35 Euro gegebenenfalls auch die Abschleppkosten auf den Fahrzeughalter zu.“