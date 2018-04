Lüdenscheid - Die Montage der neuen Konzertorgel für die Erlöserkirche hat begonnen. Pünktlich traf das Team von Orgelbauer Albert Baumhoer aus Salzkotten nach Ostern mit zahlreichen Komponenten im Lieferwagen in Lüdenscheid ein. Vorbereitende Arbeiten wie Setzung einer Tragwerkskonstruktion waren da längst erfolgt.

Auch der Orgelgrundrahmen, auf den das Instrument gesetzt wird, zählte zu den Vorarbeiten. Orgelbaumeister Albert Baumhoer, Orgelbauer Dirk Dreps sowie Tischlermeister und Orgelbauer Jürgen Descher entluden eine Menge Material, das sie im Kirchenschiff und auf den seitlichen Emporen lagerten. Eine elektrisch betriebene Seilwinde wurde für sperrige und schwere Teile in Anspruch genommen. Vorab ging es noch um den Grundrahmen, der absolut plan liegen muss. Eine auch nur leichte Abweichung um einen Millimeter bedeutete angesichts der Höhe der Orgel eine leicht erkennbare Schieflage.

Am Ende dann Erleichterung beim Montage-Trio: „Wenn da alles exakt stimmt, dann können wir auch das Instrument perfekt aufstellen.“ Damit war die Voraussetzung für den weiteren Aufbau geschaffen. Die hölzernen Rahmen für das Orgelgehäuse kamen als Nächstes an die Reihe. Erst die beiden seitlichen Rahmen, und dann mussten drei Windladen des Hauptwerks vor der Fertigstellung der Montage des Rahmens für das Orgelgehäuse gesetzt werden. Hochspannung an der Seilwinde, immerhin sind Windladen keine Leichtgewichte, wiegt ein Exemplar doch schnell mal mehr als 200 Kilo. Die Windladen werden später mit der Windkanalanlage verbunden, und auf die Oberseite der Windladen werden in vorbereitete Bohrungen am Ende die Orgelpfeifen gesetzt. Erst als die drei Windladen des Hauptwerks an ihrem Platz standen und sorgfältig verschraubt waren, konnte es weiter gehen.

Planänderung: Erst mussten noch zwei vertikal gerichtete Windkanäle, die zur Verbindung zwischen Magazinbalg und Orgel benötigt werden, sowie eine Abschlussplatte gesetzt werden. Der Magazinbalg bekam seinen Platz im Turm der Erlöserkirche. Jetzt noch leicht zugänglich, aber im Laufe des Fortschritts der Montage werden Magazinbalg und dazugehörige Elektrik eingehaust werden. Schnell ging es voran in dieser ersten intensiven Woche des Aufbaus der Orgel, die von der Stiftung Altstadtorgel in Auftrag gegeben wurde. Die drei Windladen des Hauptwerks sind an ihrem Ort, der Rahmen des Orgelgehäuses ist gesetzt, eine lange Reihe weiter vorbereitender Arbeiten ist erfolgt.

Wichtig für alle Kirchgänger: Jetzt ist vom Kirchenschiff aus Fortschritt mit bloßem Auge erkennbar, wird die Dimension des Gehäuses klar. Der dunkel abgesetzte Zierbogen über der Empore markiert in etwa die maximale Höhe des Instrumentes, dessen tiefste Orgelpfeife 5,20 Meter in die Höhe ragen wird. Nach einer Woche vorbereitender Arbeiten werden die Orgelbauer am kommenden Dienstag mit der nächsten Lieferung eintreffen. Finanziert wird die Orgel vollständig durch Spenden, die die Stiftung Altstadtorgel zur Förderung des Kulturangebotes in der Stadt Lüdenscheid seit mehr als zwei Jahren sammelt. Alhard Graf von dem Bussche-Kessell von der Stiftung Altstadtorgel wies in einer schriftlichen Stellungnahme darauf hin, dass im Laufe des Orgelaufbaus das Kirchenschiff immer wieder teilweise zum Zwischenlager umfunktioniert werden müsse. Dies werde Kirchen- und Gottesdienstbesucher an den Fortschritten teilhaben lassen. „Stifter, Spender, Orgelpfeifenpaten und Kirchengemeinde“ fieberten mit wachsender Vorfreude der Einweihung und den noch im laufenden Jahr geplanten Konzerten entgegen, schließt von dem Bussche-Kessells Schreiben. Bis in den Sommer hinein wird die neue Orgel fertig montiert sein. Danach kann die Intonation des Instruments erfolgen.