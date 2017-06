Erste Antworten von Verbänden

Am Mittwoch fand im Rathaus die Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses statt.

Lüdenscheid - Der Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie (AGV) und die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer (SIHK) haben auf Anfrage der Verwaltung erste Antworten auf die Wohnraum-Situation von Auszubildenden und Studenten gegeben.

Das teilte Dirk Aengeneyndt vom Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften am Mittwoch im Bau- und Verkehrsausschuss mit. Von rund 1500 Auszubildenden pendelten rund die Hälfte Tag für Tag ein, erklärte er, und es gebe kaum Kaltmieten unter 250 Euro auf dem Wohnungsmarkt.

Statistische Daten konnte der AGV nicht vorlegen, aber Unternehmen des Verbandes hatten festgestellt, dass sich Auszubildende eine zentrale Innenstadtlage, schnelles Internet und eine gute Infrastruktur wünschten. Firmen des AGV helfen, wo es möglich ist, zum Beispiel durch Werkwohnungen, die sie zur Verfügung stellen. Das gelte für Mitarbeiter, die unter der Woche vor Ort bleiben und nur am Wochenende nach Hause fahren und solche, die zeitbefristet beschäftigt seien. Die SIHK teilte mit, es habe mehrfach Versuche gegeben, Auszubildende in den Städten, in denen sie arbeiten, zu halten. Aber persönliche Ziele und Vorstellungen der Azubis deckten sich nicht immer mit dem Angebot.

Die Kreishandwerkerschaft sei auch kontaktiert worden, habe aber noch nicht geantwortet, sagte Aengeneyndt. „Aber in der Kürze der Zeit war das auch nicht unbedingt zu erwarten“, wies er auf den engen Zeitrahmen hin. Hintergrund der Mitteilung war der Antrag der Kooperation aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, mehr Wohnraum für Auszubildende und Studenten zu schaffen, der im Ausschuss parteiübergreifend Zustimmung fand.

Fabian Ferber (SPD) dankte für den ersten Aufschlag durch die Verwaltung und wunderte sich aber darüber, dass in diesem Punkt die Altenaer Baugesellschaft schon weiter sei als die Lüdenscheider Wohnstätten AG (Lüwo).