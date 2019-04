Erst provoziert, dann Schlagstock gezückt - Polizei sucht Spaziergänger mit Hund

Streit eskaliert

Lüdenscheid - Die Polizei sucht ein unbekanntes Paar mit einem Hund, das am Mittwochabend in einen Streit in der Kluse verwickelt war. Mit dabei hatten sie einen Schlagstock, mit dem sie einen jungen Mann bedrohten.