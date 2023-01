Erst Knall, dann steht Auto in Flammen – War es ein Böller?

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Stefan Rampfel

Ein Silvesterböller war vermutlich die Ursache eines Fahrzeugbrandes, der am Montagabend auf dem Parkplatz des Berufskollegs für Technik am Raithelplatz ausgebrochen ist.

Lüdenscheid - Eine Zeugin nahm gegen 22.45 Uhr den Feuerschein wahr und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Ein VW Lupo stand in hellen Flammen.

Unmittelbar zuvor, so heißt es im Polizeibericht, habe sie einen lauten Knall gehört, der möglicherweise von einem Böller stammte. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Polizei ermittelt wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen in der Nähe des Schulzentrums wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.