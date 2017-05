Erst kein Glück und dann noch Pech: Beinahe-Kollision mit Streifenwagen

Lüdenscheid - Manchmal hat man kein Glück – und dann kommt noch Pech hinzu. Das wird sich der Lüdenscheider in seinem BMW gedacht haben, als ihm auf dem Buschhauser Weg am Vogelberg in einer Kurve plötzlich ein Streifenwagen der Polizei entgegen kam. Damit begann die Pechsträhne.

Es passiert am 25. März, 17.35 Uhr. Der BMW ist ein Stück auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Polizist kann „gerade noch so“ ausweichen, wie er sagt, und einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Der 50-Jährige sei überdies zu schnell in der Tempo-30-Zone gefahren. „Wir haben gedreht, sind ihm hinterher gefahren und haben ihn gestoppt.“ Aus dem Fahrerfenster weht ihnen eine deutliche Fahne entgegen – 1,08 Promille. Der Angeklagte ist ein unbescholtener Bürger. Er redet nicht lange herum. „Tut mir sehr leid.“ Er habe vor der Fahrt zwei Flaschen Bier und einen Jägermeister getrunken – „und nur ein Brötchen gegessen an dem Tag“. Über seine Fahrtüchtigkeit habe er sich keine großen Gedanken gemacht. So viel Pech der gelernte Schleifer auch hatte, so glücklich ist er mit dem ermittelten Blutalkoholwert unter der 1,1-Promille-Grenze geblieben. Denn ab der gilt man laut Gesetz als „absolut fahruntüchtig“. Der Arzt auf der Polizeiwache entdeckt im Verhalten und diversen Tests kaum Auffälligkeiten. Doch auch die „relative Fahruntüchtigkeit“ kommt dem Familienvater teuer zu stehen. Strafrichter Kabus verurteilt den Mann wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu 2100 Euro Geldstrafe und noch sieben Monaten Sperre der Fahrerlaubnis.