Erschöpfter Einbrecher legt sich am Tatort schlafen - Nachbarn rufen die Polizei

Lüdenscheid - Geschichten gibt es, die gibt's gar nicht. Nachbarn fanden einen schlafenden Einbrecher im Keller - und informierten die Polizei. Für die Festnahme mussten die Beamten ihn wecken.

Wie die Polizei mitteilte, steht ein 31-jähriger Mann im Verdacht, am Samstagabend "Am Hang" in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen zu sein. Er soll den Verschlag eines Mieters zunächst durchsucht und sich anschließend schlafen gelegt haben.

Nachbarn fanden den Mann schlafend und verständigten gegen 23.08 Uhr die Polizei. Er wachte weder durch die Geräusche der Mieter auf, noch durch die eingesetzten Beamten, die anschließend leichtes Spiel hatten. Sie mussten ihn erst wecken.

Es folgte die Festnahme des alkoholisierten Mannes und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Einbruchdiebstahls.