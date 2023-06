Neue Postfilale an der Paulmannshöher Straße

Von: Torben Niecke

Teilen

Sohn Massimiliano Lostia, Janina Roschewski und Pietro Virelli (von links) hinterm Tresen ihres Lotto-Geschäfts. Bis zu Eröffnung am 17. Juli ist noch einiges zu tun. © Niecke

Seit dem 21. April ist die Postfiliale an der Paulmannshöher Straße 5 geschlossen. Nun steht fest, dass es dort ab dem 17. Juli mit einem neuen Besitzer weitergehen soll.

Lüdenscheid – Seit dem 21. April ist die Postfiliale an der Paulmannshöher Straße 5 geschlossen. Nun steht fest, dass es dort mit einem neuen Besitzer weitergehen soll.

Wie ein Sprecher der Deutschen Post auf Anfrage bestätigt, werde dort ab dem 17. Juli ein Lotto-Geschäft eröffnen, mit dem die Post eine Partnerschaft eingegangen ist. Dadurch können die Standortsicherung und der Kundenservice im Bereich Lüdenscheid-Hellersen auch in Zukunft sichergestellt werden.

Die neue Betreiberin Janina Roschewski freut sich auf die Herausforderung. „Mein Partner hatte das Gebäude schon vor einiger Zeit gekauft. Als die alte Betreiberin des Shops nicht mehr weitermachen wollte, dachte ich mir, ich versuche mal mein Glück“, erklärt Janina Roschewski.

Hilfe von der Familie

Mit ihrem Partner Pietro betreibt sie bereits die Pizzeria Vesuvio direkt hinter dem Geschäft in der Hausnummer 5a.

Die Möglichkeit, in der direkten Nachbarschaft der eigenen Pizzeria einen Lotto-Shop eröffnen zu können, sei optimal gewesen. „So habe ich mehr Zeit für die Familie und bin immer in der Nähe“, freut sich Roschewski. Den Großteil der Arbeit in der Filiale möchte sie selbst stemmen. Unterstützt werde sie dabei von ihrem Sohn Massimiliano und ihrem Schwager. Sie gehe jedoch davon aus, trotzdem noch Personal einstellen zu müssen.

Bis zur Eröffnung im Juli sei noch einiges zu tun. „Aktuell haben wir noch eine richtige Baustelle“, schildert Roschewski. Neben dem Postservice möchte sie in ihrem Lotto-Geschäft die typischen Artikel wie Zeitschriften, Postkarten oder Geschenkartikel anbieten.

Dies sieht auch die Deutsche Post als Vorteil. Denn durch Filialen im Einzelhandel können verschiedene Einkäufe schnell an einem Ort abgewickelt werden. Auch diese Filialen seien selbstverständlich an das Postgeheimnis gebunden. Janina Roschewskis Geschäft wird montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein.