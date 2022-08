Eröffnung der neuen Musikschule als „absolut epochales Ereignis“ gefeiert

Von: Monika Salzmann

Mit einer Reihe von Konzerten und Festreden feierten die Lüdenscheider die feierliche Eröffnung ihrer neuen Musikschule. © Jakob Salzmann

Mit geladenen Gästen und einem bemerkenswerten Eröffnungskonzert, das die Vielfalt des Musikschullebens eindrucksvoll vor Augen führte, sowie einem Tag der offenen Tür öffnete das neue Musikschulgebäude am Staberg am Wochenende seine Pforten.

Lüdenscheid -Feierlich, mit Musik aus unterschiedlichen Jahrhunderten und Sparten, ging es am Samstag bei der Einweihung mit Gästen aus Politik und Verwaltung, mit Kooperationspartnern und den am Bau beteiligten Büros sowie Freunden und Förderern der Musikschule zu. Viele von ihnen hieß Bürgermeister Sebastian Wagemeyer namentlich willkommen. Als Meilenstein für das Projekt „Mensch Altstadt“ und auf dem Weg, die Altstadt als Kulturstandort zu etablieren, würdigte er den Neubau.

Festakt und Tag der offenen Tür in der neue Musikschule in Lüdenscheid Fotostrecke ansehen

Wagemeyer: „Das Glück, eine Musikschule neu bauen zu können, haben nur sehr wenige Städte.“ Einen Rückblick mit persönlichen Erinnerungen an einen Auftritt im Jazzkeller des alten Musikschulgebäudes und einen Ausblick auf die Möglichkeiten, die sich wöchentlich 1800 Musikschülern bieten, schloss er dabei ein. „Die halbe Republik beneidet uns um diese Musikschule – nur die Lüdenscheider tun sich manchmal damit schwer.“



Von der Bezirksregierung Arnsberg überbrachte Cristina Loi, Dezernentin für Kulturförderung, Grüße. Dabei ging sie auf Schnittmengen von musikalischer und politischer Bildung ein und hob die Fördermittel von Bund und Land hervor. Die Altstadt biete sich geradezu als Veranstaltungsort an.



Die halbe Republik beneidet uns um diese Musikschule – nur die Lüdenscheider tun sich manchmal damit schwer.

Architektonisch und akustisch sei mit dem Gebäude ein Meisterwerk gelungen – Barrierefreiheit eingeschlossen. „Ich bin sehr beeindruckt“, lobte Barbara Scheidtweiler, 1. Vorsitzende des Vereins der Freunde der Musikschule, den Neubau. Als Mutter habe sie erlebt, wie die Musikschule die Grundlage für lebenslanges Musizieren gelegt habe. Das Team der Musikschule dürfe weiterhin auf den Förderverein zählen. Als Nervennahrung überreichte sie einen süßen Tortengruß.



Als „absolut epochales Ereignis“ würdigte Musikschulleiterin Katja Fernholz-Bernecker die Einweihung des neuen Gebäudes. Ein dickes Dankeschön ging an ihren Vorgänger Franz Schulte-Huermann, dessen Ideen vielerorts in der Musikschule zu finden seien. Den Wunsch nach weiterer Vernetzung sprach sie an. „Wir öffnen uns zur Altstadt hin.“ Phänomenal sei, wie sich das Team – namentlich Guido Pieper mit seinem Technik-Know-how – eingebracht habe. Gleiches Lob ging an alle Beteiligten. Das Baugeschehen sei immer transparent gewesen.



Coronabedingt mit Verspätung nahm Ex-Bürgermeister Dieter Dzewas die Grundsteinlegung vor. Gemeinsam mit Projektleiterin Gudrun Abendroth stellte er eine mit der Tageszeitung, dem Eröffnungsprogramm und anderen Erinnerungsstücken gefüllte Zeitkapsel feierlich in eine Nische. Nicht nehmen ließ es sich Jörg Weber vom Trierer Büro WW+, nach dessen Entwurf die Musikschule erbaut wurde, mit einer „phänomenalen Torte“ zur Eröffnung zu gratulieren. Auch Bauleiterin Christine Kanngießer vom Büro KKW Architekten war vor Ort.



Opulent und vielfältig war das Einweihungskonzert, mit dem die Musikschule Zeugnis ihres Niveaus ablegte. Die Redebeiträge ergänzten Schüler und Lehrer mit ihrer Kunst. Schon die Trompetenaufzüge aus dem Augustinerchorherrenstift Weyarn, die die Gäste begrüßten, ließen aufmerken. Neben den Trompetern gaben sich das Jugendsinfonieorchester mit Solisten, Ensembles und der Jugendchor die Ehre.



Vom Angebot, die neue Musikschule zu erkunden, machten die Lüdenscheider am Sonntag beim „Tag der offenen Tür“ regen Gebrauch. Zu Hunderten strömten Schaulustige in den Neubau und füllten ihn mit Leben.



Alles mitzumachen und auszuprobieren, bei jedem Konzert zuzuhören, war unmöglich. Das gesamte Haus war von Musik für jedes Alter und jeden Geschmack erfüllt. Wen man auch fragte: Stets gab’s für Klarheit, Weitläufigkeit und dezente Farbigkeit der lichtdurchfluteten Architektur lobende Worte. Auch diejenigen, die vorher skeptisch waren, zeigten sich angenehm überrascht und begeistert vom neuen Haus.