Haare, Hippies, Heimat - Die Ausstellung „Pop und Pille“

Großer Besucherandrang zur Eröffnung

+ © Krumm Der Kuba-Komet des in Wolfenbüttel beheimateten Unternehmens Kuba-Imperial verband die Eleganz der Ausstattung des Raumschiffs Orion mit dem Wunsch, die Unterhaltungselektronik der sechziger Jahre in einem Tonmöbel zu vereinen. © Krumm

Lüdenscheid - Viel Leidenschaft löst das Thema „1968“ bis heute aus. Entsprechend groß war am Sonntag das Interesse an der Eröffnung der Ausstellung „Pop und Pille“ in den Museen der Stadt am Sauerfeld.