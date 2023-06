Gastronomie und Mehrweg: „Meine Kunden essen hier“

Von: Susanne Kornau

Umweltberater Michael Lücker war an einem Nachmittag in der Innenstadt unterwegs, um die Mehrwegangebote abzufragen. Der anonyme Marktcheck läuft NRW-weit. © kornau

Ernüchternder Marktcheck der Verbraucherzentrale zum Thema Mehrwegangebotspflicht: Verbreitete Unkenntnis auf beiden Seiten der Theke.

Lüdenscheid – Mehrwegangebotspflicht: So sperrig wie dieses Wort-Kompositum ist die gesetzlich erklärte Absicht dahinter. Denn dort, wo Lebensmittel auf Wunsch des Kunden zum Mitnehmen eigens abgefüllt werden, darf der Kunde ein Mehrwegbehältnis dafür einfordern. Das Ziel: die dramatisch steigende Einwegverpackungsflut mit Kunststoffanteil deutlich zu reduzieren. Natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich ist es im Einzelfall viel komplizierter als gedacht, natürlich müssen gewisse Kriterien erfüllt sein. Ob aber diese Verpflichtung ein halbes Jahr nach Einführung überhaupt im Bewusstsein der Menschen auf beiden Seiten des Verkaufstresens angekommen ist und somit auch im Alltag der Take-away-Verpflegung – das zu erkunden war Ziel des jüngsten Lüdenscheider Marktchecks der Verbraucherzentrale.

Dabei wollten die Umweltberater Michael Lücker und Julia Brockhaus an zwei Tagen „Futterstellen“ in der Innenstadt aufsuchen und anonym erkunden, ob es dort eine Mehrweg-Alternative gibt, ob auf diese aufmerksam gemacht wird, ob im Zweifel mitgebrachte Kundenbehälter befüllt werden und wie die Reaktionen auf die Frage nach einer Mehrweg-Verpackung aussehen. Standardisierte Fragen gab es dazu von der Düsseldorfer Zentrale an die Hand, die den Marktcheck NRW-weit koordiniert hat. Die anonym erfassten Ergebnisse fließen in einen Gesamtüberblick ein, der Ende Juni veröffentlicht wird.

Rundgang an zwei Tagen

Der Rundgang selbst, der die beiden Umweltberater an zwei Tagen durch rund 20 querbeet ausgewählte Läden führte, brachte eher ernüchternde Ergebnisse. Die einen befürchteten eine Hygienekontrolle und versicherten vorauseilend: „Alles in Ordnung“. Ein anderer Gastronom hatte von der Verpflichtung noch gar nichts gehört und beteuerte: „Meine Kunden essen hier.“ Die hätten gar kein Interesse daran, ihr Essen mitzunehmen, um es woanders zu verzehren. Also gelte das für ihn auch nicht. An der dritten Anlaufstelle gab’s Verständigungsschwierigkeiten, die schließlich im Fragebogen zum Ankreuzen des Kästchens führte, das Geschäft sei, inklusive Lager und Küche, kleiner als 80 Quadratmeter. Denn eine der vielen und mitunter kompliziert berechneten Ausnahmeregelungen besagt, dass Betriebe mit einer Verkaufsfläche von höchstens 80 Quadratmetern und höchstens fünf Beschäftigten nicht zwingend Mehrweggeschirr anbieten müssten. Es genüge dann, dass sie grundsätzlich bereit sind, Mehrwegbehälter zu befüllen, die der Verbraucher mitbringt. Das Verfahren kam vor Corona gerade in Schwung, war während der Pandemie dann allerdings verpönt. Nun nimmt das für den Verbraucher grundsätzlich relativ aufwendige Prozedere nur langsam wieder Fahrt auf.

An anderer Stelle könnte der Kunde zwar einen Mehrwegbecher für seinen Kaffee to go nutzen: „Wir haben 50 solcher Becher.“ Allerdings will er das gar nicht. Bisher habe noch niemand gefragt, sagt die freundliche Chefin. An mangelnder Info für den Verbraucher liegt’s nicht, denn sowohl am Schaufenster als auch im Geschäft finden sich Hinweise – ein weiteres Umfragekriterium –, dass der Betrieb an einen der großen Mehrwegsystem-Betreiber angeschlossen ist.

Das allerdings ist nun die nächste Hürde. Die Umfrage der Verbraucherzentrale will auch wissen, welche Systeme angeboten werden: Vytal, ReCup/ReBowl, Sonstige. Der Verbraucher leiht oder kauft spezielle Mehrwegbehälter vor Ort, braucht gegebenenfalls eine passende App oder auch ein Liefertoken, falls er sich sein Essen in nachhaltigen Mehrwegschalen des jeweiligen Systems liefern lassen möchte. Doch keine Sorge, wenigstens der gute, alte Pizzakarton bleibt uns – zumindest vorläufig – erhalten. Er fällt unter eine von mehreren Ausnahmeregelungen: „Der“, sagt Michael Lücker, „ist nur aus Pappe und damit nicht betroffen.“