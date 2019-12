Erneut sexueller Übergriff auf Passantin - diesmal liegt Täterbeschreibung vor

Lüdenscheid - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage kam es am Sonntag in der Innenstadt zu einem sexuellen Übergriff auf eine Passantin.

Eine 23-jährige Frau aus Lüdenscheid wurde am Sonntagmorgen beinahe zum Opfer eines Sexualstraftäters. Die junge Frau war gegen 7 Uhr auf der Loher Straße in Richtung Straßburger Weg zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit unterwegs.

Plötzlich packte sie laut Polizeibericht ein Mann von hinten an ihren Schal und schleifte sie über den dortigen Parkplatz. Der Mann bedrohte sie dabei in übelster Art und Weise auf sexueller Basis, so die Polizei. Als die Frau mehrfach um Hilfe schrie, ließ der Täter von ihr ab und lief die Loher Straße hinunter in Richtung Fußgängerzone.

Das Opfer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen Mann mit normaler Statur, knapp 1,80 Meter groß, mit kurzem schwarzen Haar und dunkler Haut.

Er sprach Deutsch mit Akzent. Bekleidet war er mit einer beigefarbenen Jacke mit Kapuze. Hinweise auf die Identität des Beschuldigten nimmt die Lüdenscheider Polizei unter der Rufnummer 90 99 0 entgegen.

Vor genau einer Woche war eine 43 Jahre alte Frau im Bereich der Erlöserkirche in der Fußgängerzone einem Angreifer zum Opfer gefallen, der sie sexuell belästigt und bedrängt hatte.

Zuvor hatte es einen brutalen Überfall auf eine Frau im Brighouse-Park in Lüdenscheid gegeben.