Erneut sechs Altpapiercontainer in Lüdenscheid in Flammen

Zeugen dringend gesucht

Die Serie der Papier- und Müllcontainerbrände in der Kreisstadt setzt sich fort. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Ergreifung der Brandstifter führen.

Lüdenscheid - Am Samstag gegen 15.25 Uhr brannte laut Polizeibericht ein Altpapiercontainer am Reinerzer Ring im Stadtteil Honsel. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Um 23 Uhr kam die nächste Meldung, diesmal von der Saarlandstraße. Auch dort stand ein Altpapiercontainer in Flammen. Kurz zuvor soll eine Person nach Zeugenaussagen den Memeler Weg entlang gerannt sein.

Um 23.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem nächsten Container-Brand gerufen – diesmal am Honseler Bruch in Höhe des Sportplatzes. Der Papierbehälter brannte komplett ab.

Am Montag, kurz nach Mitternacht, standen erneut zwei Papiercontainer an der Saarlandstraße in Flammen. Einer der Behälter wurde komplett zerstört, ein anderer brannte teilweise ab. Gegen 8.30 Uhr schließlich brannte ein größerer Container nahe der Theodor-Heuss-Realschule an der Gustavstraße im Wefelshohl.



Die Polizei ermittelt wegen in allen Fällen wegen des Tatverdachts auf Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0 entgegen genommen.