750 Anmeldungen: Riesige Resonanz aufs Laternenfest

Von: Monika Salzmann

Laternenfest der Phänomenta und des CVJM Lüdenscheid-West © Jakob Salzmann

„Wir haben nicht damit gerechnet, dass sich so viele anmelden.“ Rundum zufrieden mit dem großen Zuspruch zum Laternenfest von Phänomenta und CVJM Lüdenscheid-West zeigte sich am Freitag Gert vom Schemm, technischer Leiter des Erlebnismuseums und selbst als Akteur in die zweite Auflage der beliebten Veranstaltung eingebunden.

Lüdenscheid - Mit 750 Anmeldungen erreichte das Laternenfest am Sankt Martinstag erneut die hohen Anmeldezahlen des Vorjahres, als die Kooperationsveranstaltung der beiden Einrichtungen aufgrund von Corona die einzige Veranstaltung dieser Art war.

„Wir sind dankbar, dass das Wetter mitspielt“, meinte Gert vom Schemm mit Blick auf das milde, ruhige Herbstwetter, das die Veranstaltung begleitete. Wie im Vorjahr hatten Phänomenta und CVJM ein lebendiges Bilderbuch vorbereitet, das die Geschichte des Heiligen Martin nacherzählte und den Kindern auf anschauliche Weise nahebrachte. „Kalt ist mir“, jammerte da der hungernde, frierende Bettler (Ratho Rahs) herzerweichend. „Bleiben Sie doch stehen! Haben Sie nicht irgendetwas für mich?“, bettelte er. Hier und da offerierten ihm mitleidige Kinder sogar mitgebrachte Plätzchen.

Eine Station weiter stand beim Rundgang um die Phänomenta, über den Sportplatz, das CVJM-Heim und zurück zum Ausgangspunkt Sankt Martin alias Raphael Stiefel im Gewand eines römischen Offiziers bereit, dem Bettler zu Hilfe zu eilen. Sein Pferd Nicki graste derweil friedlich vor sich hin.

Windlichter weisen den Familien den Weg

Hunderte von Windlichtern, die stimmungsvoll in der Dunkelheit leuchteten, wiesen den Familien – darunter sehr viele Familien mit Kinderwagen und Kindergartenkindern – den Weg von Station zu Station. Nachdem Martin, diesmal von Gabriel Nieswand verkörpert, seinen Mantel mit dem Bettler (Roald Böttner) geteilt hatte, luden Gert vom Schemm (Gesang) und Andreas Theil (Piano) am CVJM-Heim zum Mitsingen bekannter Laternenlieder wie „Durch die Straßen auf und nieder“ oder „Ich geh mit meiner Laterne“ ein.

Bunt und fröhlich war der zeitlich entzerrte Laternenumzug, bei dem den Familien ein Zeitfenster von zweieinhalb Stunden zum Erkunden des Lebendigen Bilderbuchs zur Verfügung stand, anzusehen. Viele Nationalitäten kamen zusammen, um ihr Licht in der Dunkelheit leuchten zu lassen. Auch aus der Ukraine waren Familien vor Ort.

Liebevoll gebastelte Laternen dominierten das Bild. Es gab Laternen mit Fledermaus-Motiven, dicke Schneemänner und strahlende Sonnen, „tierische“ Laternen und Fabelwesen – und sogar eine Laterne in den Landesfarben der Ukraine, die die achtjährige Alina-Sophie eigens für das kriegsgebeutelte Land gebastelt hatte.

Gemütlich ausklingen lassen konnten die Laternengänger das Fest an Feuerstellen vor der Phänomenta. Neben Martinsbrezeln, Würstchen, Kinderpunsch, Kakao und Glühwein gab’s dort auch die Gelegenheit, Stockbrot zu backen.