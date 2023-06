Erneut Feuer in Industriebrache am Neuen Haus

Flammen in leer stehender Fabrik

+ © Marcel Merkert Zum dritten Mal in diesem Jahr musste die Feuerwehr zu einem Brand am Neuen Haus ausrücken. © Marcel Merkert

Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate hat es in einer leer stehenden Industriebrache am Neuen Haus gebrannt.

Lüdenscheid - Nachdem die Feuerwehr zuletzt am 12. Mai am Neuen Haus im Löscheinsatz war, weil ein Pkw in einem Unterstand in Flammen stand, rückten die Kräfte am Mittwochnachmittag erneut zu dem Einsatzort aus.

Nach Mitteilung der Kreisleitstelle gestaltete sich die Brandbekämpfung diesmal unproblematisch. Schon wenige Minuten nach Eintreffen des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache hieß es: „Wir haben es im Griff, der Brand ist unter Kontrolle.“

Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab, um Schaulustige fern zu halten. Die Heedfelder Straße war in Fahrtrichtung Innenstadt zeitweise gesperrt.

Über die Brandursache gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.