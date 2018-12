Erneut Feuer in der Brandruine an der Werdohler Landstraße

Zeuge alarmiert am Dienstagmorgen die Feuerwehr nach Trempershof

Lüdenscheid - Zu Nachlöscharbeiten musste die Feuerwehr am Dienstagmorgen erneut nach Lüdenscheid-Trempershof ausrücken. Ein Zeuge hatte von der Brandruine des Lkw-Großhandels an der Werdohler Landstraße Rauch und Feuerschein gemeldet. Dort war es am Samstagnachmittag zu einem Großbrand gekommen.