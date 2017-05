Diese Ampeln werden in Lüdenscheid erneuert

Lüdenscheid - Der Landesbetrieb Straßen.NRW bereitet sich derzeit darauf vor, in den nächsten Jahren 52 Signalanlagen an Kreuzungen und Einmündungen in der Kreisstadt grundlegend zu erneuern. Wie Eberhard Zimmerschied, Abteilungsleiter Betrieb und Verkehr, am Mittwochabend im Bau- und Verkehrsausschuss mitteilte, soll die Maßnahme nach und nach umgesetzt und im Spätsommer dieses Jahres begonnen werden.

Vorgesehen ist die Verwirklichung der Pläne nach Zimmerschieds Worten in zwei Paketen. Paket 1 umfasst demnach 29 Ampelanlagen. In diesem Jahr sollen bereits fünf bis sieben der Anlagen erneuert werden. Mit Paket 2, bestehend aus der Modernisierung von 23 Signalanlagen in Lüdenscheid, wollen die Verkehrstechniker im Auftrag des Landesbetriebs im kommenden Jahr beginnen. Bis wann die Maßnahme abgewickelt sein soll, ließ Eberhard Zimmerschied offen. Doch im Ausschuss stellte er größere Verkehrsbehinderungen in Aussicht. Es gehe nicht einfach um den Austausch bestehender Ampeln, sondern der Verkehr habe sich ja weiter entwickelt, also müssten neue Zählungen, neue Planungen und neue Schaltungen organisiert werden. „Teilweise werden wir massiv in den Verkehr eingreifen müssen“, kündigte der Abteilungsleiter an. Gleichzeitig warb er bei den Fraktionen um Verständnis für eventuelle Probleme. „Wir geben uns die allergrößte Mühe, das alles vernünftig hinzubekommen.“ Auch an die Autofahrer appellierte Zimmerschied und bat um Geduld. „Es muss allen klar sein, dass Straßen.NRW nicht gegen die Stadt arbeitet – sondern im Interesse der Verkehrsteilnehmer.“