Ermittlungen wegen Mordes nach Schuss am Sauerfeld: BKA erstellt Gutachten

Von: Olaf Moos

Direkt nach dem Gewaltverbrechen sicherte die Polizei den Tatort für die Spurensicherung ab. © Cedric Nougrigat

Knapp drei Wochen nach dem tödlichen Schuss auf einen 24-Jährigen in der Fußgängerunterführung am Zentralen Omnibusbahnhof am Sauerfeld laufen die Ermittlungen bei Polizei und Staatsanwaltschaft auf Hochtouren.

Lüdenscheid - Der Tatverdächtige, ein 23- Jahre alter Mann aus dem Hochsauerlandkreis, hatte sich angesichts des hohen Fahndungsdrucks am 4. Mai in Begleitung eines Rechtsanwalts der Polizei gestellt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwalt Michael Burggräf auf Anfrage bestätigt, wird das Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen Mordes geführt.

Demnach könnte das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt sein. Wie zu erfahren war, wurde der Lüdenscheider durch einen Schuss in den Rücken verletzt. Er starb am Tatabend im Klinikum.

Die Hintergründe und das Tatmotiv gelten nach derzeitigen Erkenntnissen als noch nicht vollständig aufgeklärt. Stunden vor der tödlichen Attacke auf den in Bochum lebenden Studenten hatte es nach vorliegenden Informationen eine Auseinandersetzung vor dem Wohnhaus der Familie des Opfers an der Obertinsberger Straße gegeben. Dabei seien mehrere Schüsse auf das Haus abgegeben worden.



Inzwischen hat die Hagener Staatsanwaltschaft Spezialisten des Bundeskriminalamtes (BKA) mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Damit soll nach Auskunft Burggräfs geklärt werden, ob die Waffe, aus der der Schuss am Sauerfeld abgegeben wurde, in der Vergangenheit bereits im Zusammenhang mit Straftaten in Erscheinung getreten ist.



Den Ermittlern und Gutachtern steht damit die Lösung einer schwierigen Aufgabe bevor. Denn nach wie vor konnte die Tatwaffe, die am Sauerfeld zum Einsatz gekommen ist, laut Staatsanwalt Michael Burggräf noch nicht aufgefunden werden. Allem Anschein nach hat der Tatverdächtige in der U-Haft keine Angaben zum Verbleib der Pistole gemacht.



Weitere Einzelheiten geben die Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt.