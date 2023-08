Ermittlungen nach vermeintlichem Verkehrsunfall: Polizei vermutet Beziehungstat

Von: Olaf Moos

Teilen

Bei der Unfallaufnahme am Bremecker Weg ergaben sich unter anderem offene Fragen nach dem technischen Zustand des BMW X5. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. © Cedric Nougrigat

Die Ursache eines vermeintlichen Verkehrsunfalls, bei dem am Montag vergangener Woche eine 26 Jahre alte Frau am Bremecker Weg am Piepersloh schwer verletzt wurde, stellte die Polizei zunächst vor ein Rätsel. Nun ermittelt die Lüdenscheider Kripo wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen eine BMW-Fahrerin (30) aus Köln.

Lüdenscheid - Am Montagvormittag trafen sich die Frauen nach vorläufigen Erkenntnissen der Ermittler auf einem Feldweg nahe der Pension Hesse. Gegen 11.30 Uhr raste die Verdächtige plötzlich mit ihrem BMW X5 auf die Lüdenscheiderin zu. Die 26-Jährige erlitt einen offenen Beinbruch, Rettungskräfte brachten sie ins Klinikum Hellersen.

Die Frau aus Köln gab gegenüber der Polizei zunächst an, die Bremsen ihre Autos hätten nicht funktioniert. Der X5 wurde abgeschleppt und sichergestellt.



Die Lüdenscheider Rechtsanwältin Günel Celik vertritt die Interessen der Verletzten und bestätigt, dass sie Strafantrag gegen die Frau aus Köln gestellt hat. Wie die Juristin sagt, handele es sich offenbar um eine Beziehungstat. „Wenn meine Mandantin nicht zur Seite gesprungen wäre, wäre die Geschichte noch ganz anders ausgegangen..“

Celik kündigte an, eine einstweilige Verfügung gegen die BMW-Fahrerin erwirken zu wollen, mit der ihr jeglicher Kontakt zu ihrer Mandantin untersagt wird.



Die Ermittler der Kriminalpolizei gehen ebenfalls von einer Beziehungstat aus, wie Polizeisprecher Marcel Dilling sagt. Deshalb habe das Verkehrskommissariat das Verfahren wegen des Anfangsverdachts auf gefährliche Körperverletzung an die Lüdenscheider Kripo übergeben.