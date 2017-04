Erleichterung: Rollstuhl-Rampe reicht

Lüdenscheid - Nach wenigen Minuten waren alle langwierigen Diskussionen vergessen: Gängige Rollstühle passen über die mobile Rampe.

Rollstuhlfahrer können im Normalfall also ins Altstadtbüro kommen, das nur über zwei Steinstufen zu erreichen ist. Das war das Ergebnis eines Ortstermins, den die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte Monika Schwanz am Freitag an der Luisenstraße 19 organisiert hatte. Vorausgegangen waren Unsicherheiten, ob die Breite der Rampe – wie vom Hersteller versichert – für die üblichen Rollstühle tatsächlich ausreichen würde.

„Da fällt mir doch ein Stein vom Herzen“, sagte Maik Schumacher, einer der Ansprechpartner im Altstadtbüro. Er und seine Kollegen sorgen dafür, dass die mobile Rampe bei Bedarf aufgestellt wird. Rund 30 Kilo müssen dafür bewegt, auseinandergefaltet und angelegt werden. Die Rampe selbst kann der Rollstuhlfahrer allerdings kaum ohne Hilfe hochfahren. Obwohl sie nicht steil wirkt, ist der Kraftaufwand recht hoch. Doch man sei gerne behilflich, betonte Schumacher.

Monika Schwanz war somit grundsätzlich zufrieden mit dem Ergebnis des Ortstermins. „Ich gehe jetzt davon aus, dass wirklich die meisten Rollstühle passen – wenn sie denn in die Altstadt kommen.“ Das Pflasterproblem, da war man sich abschließend auch einig, lasse sich aber nicht so leicht lösen wie die Rampenfrage.