Aufräumen nach dem Sturm in Lüdenscheid: „Nicht vergleichbar mit Orkan Kyrill“

Am Freitag wurden von einigen Straßen noch umgestürzte Bäume entfernt.

Lüdenscheid - Aufatmen bei den Rettungskräften im Stadtgebiet: Nachdem sie am Donnerstag zu zahlreichen sturmbedingten Einsätzen ausrücken mussten, kehrte am Freitag wieder Normalität ein.

„Die meisten Gefahrenstellen sind inzwischen beseitigt“, erklärte Wehrleiter Martin Walter.

Bereits am frühen Morgen verschaffte er sich einen Überblick über die Schäden, die durch das Sturmtief „Friederike“ in Lüdenscheid entstanden waren. Lediglich an ein paar Stellen hätten noch umgestürzte Bäume auf den Straßen gelegen. „Diese werden nun nach und nach entfernt.“ Auch die Deutsche Bahn nahm im Laufe des Tages wieder ihren Betrieb auf.

Mehr als 177 Retter beteiligt

Koordiniert wurden die Einsätze während des Sturmtiefs aus einer eigens dafür eingerichteten Einsatzzentrale. Insgesamt 177 Rettungskräfte seien beteiligt gewesen, heißt es auf der Facebook-Seite der Feuerwehr.

Dazu gehörten Mitglieder der Wehr, des THW, des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter, des STL, des Forstamtes, des Ordnungsamtes und der Polizei.

Besonders erfreut zeigte sich Martin Walter darüber, dass keine Personen in Lüdenscheid zu Schaden gekommen sind. Bei den meisten der 68 sturmbedingten Einsätze habe es sich um umgestürzte Bäume, eingebrochene Gerüste und herabfallende Dachziegel gehandelt.

Baum begräbt Autos unter sich

Etwas dramatischer sei ein Einsatz am Wikingerweg gewesen: Dort drohte ein Baum auf ein Haus zu fallen. Glück im Unglück hatten Besucher des Parkplatzes am Sportklinikum. Die starken Windböen hatten einen Baum erfasst, der anschließend auf mehrere parkende Autos krachte. Verletzt wurde jedoch niemand. Mitarbeiter des Klinikums zerkleinerten den Baum und entfernten ihn von den Fahrzeugen.

Auch das benachbarte Klinikum Hellersen blieb von den Folgen des Sturms nicht verschont: Aufgrund von „starken Schwankungen im überregionalen Stromnetz“ wurde die Versorgung bis zum späten Nachmittag mithilfe von Notstromaggregaten gewährleistet.

Forstamt: Wälder nicht betreten!

Wie groß der Schaden in den Wäldern ist, konnte Bernd Josef Schmitt, Leiter des Forstamtes Märkisches Sauerland, am Freitag noch nicht sagen. Seinem ersten Eindruck und den Rückmeldungen aus den Revieren zufolge, sei die „große Katastrophe glücklicherweise ausgeblieben“.

Das Forstgebiet sei wahrscheinlich von „Friederike“ gestreift worden. „Dieser Sturm ist nicht vergleichbar mit Orkan Kyrill“. Weiterhin gilt jedoch seine Warnung: „Die Wälder sollten während der nächsten Tage nicht betreten werden.“ Immer noch könnten viele angeschobene Bäume umstürzen.