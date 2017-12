Aleviten laden Bedürftige ein: Das Erleben von Gemeinschaft

Lüdenscheid - Den Ärmsten der Gesellschaft bereitete die Lüdenscheider Aleviten-Gemeinde am Samstag im alevitischen Gemeindezentrum am Grünewald ein herzliches Willkommen.

Wie im Vorjahr richtete die Gemeinde in ihren Räumen ein festliches Weihnachtsessen für Bedürftige aus. Zur großen Freude von Irfan Aydogan, Vorstandsvorsitzender der Gemeinde, überstieg die Zahl der Gäste die des Vorjahres deutlich.

Für rund 60 Teilnehmer waren die Tische liebevoll eingedeckt und weihnachtlich mit Zweigen, Teelichtern und Christbaumschmuck als Hingucker geschmückt. Dezente weihnachtliche Hintergrundmusik sorgte für eine stimmungsvoll gediegene Atmosphäre im Saal.

Im Namen der Gemeinde begrüßte Vorstandssekretärin Aygül Erdogan die große Runde. Namentlich hieß sie Gabriele Sidiropoulos vom Obdachlosenfreundeskreis, der sich mit Blumen für die humanitäre Geste der Gemeinde bedankte, bei der Feier willkommen.

Landauf und landab kämen Menschen dieser Tage zu Weihnachtsfeiern zusammen, erklärte Aygül Erdogan. Als weltoffene Gemeinde wolle sich die alevitische Gemeinde daran beteiligen, Menschen zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. Auf Spaß und das Erleben von Gemeinschaft sei die Feier angelegt. Aus diesem Grund sei die Zusammenkunft auch nicht mit einem zusätzlichen Programm überladen, sondern wolle zum Miteinander und Genießen ermuntern.

In der Tat kamen beim gemeinsamen Essen rasch angeregte Gespräche an den Tischen auf. Mit typisch türkischen Spezialitäten – Linsensuppe, einer Fleischpfanne (Et Sote) mit Reis, Salat sowie einer Vielzahl von Süßspeisen und Kuchen – verwöhnte die Gemeinde ihre Gäste. Kaffee, Tee und kalte Getränke vervollständigten das reichhaltige, appetitlich angerichtete Weihnachtsessen.

Ein 20-köpfiges Helferteam war in die Vorbereitungen der gemütlichen Weihnachtsfeier, die im Zeichen von Gastfreundschaft und Gemeinschaft über die Grenzen von Herkunft und Religionszugehörigkeit hinweg stand, eingebunden. Die Gemeinde hofft, dass sich im kommenden Jahr noch mehr arme Menschen zum Weihnachtsessen einladen lassen.