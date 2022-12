Erkältungswelle in Lüdenscheid: „Dieses Ausmaß ist nicht normal“

Auch in Lüdenscheid sind die Kinderarztpraxen und das Klinikum voll. Doch nicht immer muss der Besuch beim Arzt sein, der Bedarf an Attests spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Lüdenscheid – Schon vor Wochen warnte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte vor einem regelrechten Ansturm auf die Praxen und Kliniken im Herbst und Winter. Nun spitzt sich die Situation vielerorts in NRW zu. Mit Erkältungs-, Grippe- und RS-Viren überlagern sich mehrere Erkrankungswellen, die auch Lüdenscheid erfasst haben und Kinder aller Altersgruppen betreffen. Unsere Nachfrage in einer Kinderarztpraxis zeigt, dass nicht allein die Schwere der Krankheitsverläufe für die hohe Auslastung sorgt, sondern auch der nicht immer gerechtfertigte Bedarf an Attests eine Rolle spielt.

„Es ist nicht ungewöhnlich, dass es im Winter mehr Infektionen gibt, besonders bei dem feucht-kalten Wetter der vergangenen Tage. Aber in diesem Ausmaß ist es nicht normal“, sagt Dr. med. Martin Böhle, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Die durch die Corona-Maßnahmen in den vergangenen Jahren ausgebliebenen Infektionen würden nun „nachgeholt“, verglichen mit den Wintern vor der Pandemie, sei Böhles Praxis aktuell 25 Prozent stärker ausgelastet. Volle Sprechstunden und verlängerte Öffnungszeiten sind zum Alltag geworden.

Ernste Fälle gebe es durchaus, vor allem bei kleineren Kindern können Atemwegserkrankungen wie das respiratorische Synzytial-Virus (RSV) zur ernsthaften Gefahr werden: „Das betrifft vor allem unter einjährige Kinder, die wir teilweise direkt in die Kinderklinik verweisen müssen, damit sie dort mit Sauerstoff versorgt werden können.“ Auch Rhinoviren könnten in bestimmten Fällen noch mehr auslösen als eine einfache Erkältung.

Hohe Nachfrage nach Attests

„Ältere Kinder könnten sich aber in vielen Fällen auch zuhause auskurieren, die Krankheitsverläufe sind bei ihnen in der Regel weit weniger dramatisch. Trotzdem bringen sie ihre Eltern in die Praxis“, sagt der Kinderarzt. Hintergrund sei der Bedarf an Attests, der teilweise von Elternseite, teilweise aber auch von den Schulen selbst geschürt werde.

„Dabei dürfen Eltern ihren Kindern im Normalfall selbst eine Entschuldigung ausstellen. Nur bei berechtigten Zweifeln an der Glaubwürdigkeit kann die Schule auf einen Attest bestehen“, erklärt Böhle, der darin einen möglichen Hebel für etwas Entlastung in den Praxen und Kliniken sieht. „Bei leichten Symptomen bitten wir unsere Patienten daher am Telefon, sich zuhause auszukurieren. Sonst können wir die wirklich ernsten Fälle nicht mehr behandeln.“

Es gibt keinen Grund zur Panik. Eine Infektion mit RS-Viren ist bei größeren Kindern und Erwachsenen in der Regel nicht dramatisch.

Eine Ende der Infektionswelle lasse sich zu diesem Zeitpunkt nicht absehen, vor Weihnachten sei aber kaum damit zu rechnen. „Wir sollten aber nicht vergessen, dass Infektionen auch wichtig beim Aufbau eines gesunden Immunsystems sind“, sagt Böhle, „und vermeiden lassen sie sich ohnehin nicht immer.“

Eine ausgewogene Ernährung, genug Trinken und eine gründliche Hygiene seien die allseits bekannten und bewährten Präventionsmethoden. Für das Auskurieren in den eigenen vier Wänden gibt der Kinderarzt Eltern noch einen Richtwert mit auf den Weg: „Pauschal lässt sich natürlich nicht sagen, wann ein Kind noch ansteckend ist. 24 bis 48 Stunden sollten aber auch nach Abklingen des Fiebers noch Kontakte vermieden werden.“

Kinderklinik am Anschlag

Auf Anfrage informierte Dr. Norbert Jacobs, Kommissarischer Pressesprecher der Märkischen Kliniken, über die aktuelle Situation auf der Lüdenscheider Kinderstation. „Auf der Intensivstation sind wir, vergleichbar mit anderen Kinderkliniken, ziemlich am Anschlag. Auch auf der Allgemeinstation ist die Situation angespannt. Wir können aber jedes stationär aufgenommene Kind adäquat versorgen“, so Jacobs.

Betroffen seien vor allem Kinder von null bis zehn Jahren, vornehmlich aber Säuglinge und Kleinkinder. Die schwersten Krankheitsverläufe würden bei Säuglingen in den ersten sechs Monaten beobachtet. Die Frage nach einem Notfallplan beantwortet Jacobs wie folgt: „Wir nutzen alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen - also Kinderpflegefachkräfte, Räume und Gerätschaften - um unseren Kindern eine bestmögliche Versorgung zu bieten.“