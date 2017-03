„Erfreuliche Zahlen“ vom Ausbildungsmarkt

Lüdenscheid - Zur Halbzeit strahlen alle Seiten Optimismus aus, sehen an einigen Stellen aber noch Schwächen, die es auszubügeln gilt. Insgesamt zeigt sich der Ausbildungsmarkt aber in einer guten Verfassung.

Bei der Vorstellung der ersten Ergebnisse im Unternehmen der Werner Turck GmbH in Halver blickte Sandra Pawlas, Chefin der Agentur für Arbeit im Märkischen Kreis, auf „erfreuliche Zahlen“ zurück. 2567 Bewerber unterstützt die Arbeitsagentur seit Oktober vergangenen Jahres – 15 mehr als ein Jahr zuvor. 1422 Jugendliche sind aktuell noch unversorgt, 2,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Parallel konnten die Schulabgänger unter 2522 Ausbildungsstellen wählen – ein Plus von fast hundert Angeboten. Unversorgt sind noch 1422 junge Menschen, 1471 Plätze sind zur Halbzeit noch frei.

Arbeitsagentur, Jobcenter, Kreishandwerkerschaft, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaft und SIHK weisen trotz der guten Halbzeitbilanz auf ein paar gravierende Schwachstellen hin, die nicht neu, aber offenbar nur schwer auszuräumen sind.

Vielen Schulabgängern wie Eltern seien die Vorteile der „dualen Ausbildung“ von Lehre und Berufsschule häufig gar nicht bewusst. „Zu viele junge Menschen entscheiden sich fürs Studium, ohne überhaupt die sich bietenden Möglichkeiten eines Berufseinstiegs zu kennen“, beklagte Dirk H. Jedan, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Dabei ließen sich im Handwerk oft bessere Einkommen erzielen als in Positionen mit Studium. Viele spannende Berufsfelder seien in Schulen und Elternhäusern oft nicht bekannt, bedauerte Thomas Haensel, Leiter des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung bei der SIHK. Deshalb führe die Ausbildung zum Industriekaufmann/-frau seit Jahren die Hitliste der beliebtesten Lehrstellen an. Dass es auch ganz anders geht, erläuterte Nadja Korkmaz. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern absolviert bei Turck eine Ausbildung zur Mikrotechnologin in Teilzeit. Handys, Laptops, Autos oder Kaffeemaschinen – nur mit ihren elektronischen Herzen, den Mikrochips, sind sie funktionsfähig. „Ein absolut spannender Beruf, den ich erst hier kennengelernt habe. Man muss es nur wollen“, macht sie jungen Menschen Mut, auch mal neue Wege einzuschlagen. Zugleich wollen die Akteure ihre Offensiven verstärken, um die „duale Ausbildung“ mehr ins Bewusstsein zu rücken.