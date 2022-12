Erfolgsmodell Extrawurst: „Lange Lüdenscheider“ auch in Mexiko und Korea

Von: Leon Malte Cilsik

Geschäftsführer Kim Hagebaum (links), Franchisenehmerin Branka Törpel und International-Manager Christian Leding in einer typischen Filiale der Imbiss-Kette. © ADVISA Wirtschaftskommunikation

Seit der Eröffnung des ersten Extrawurst-Imbisses 1981 auf dem Obi-Parkplatz in Meinerzhagen ist das Familienunternehmen aus Schalksmühle stark gewachsen, hat sein Geschäftsmodell patent- und markenrechtlich schützen lassen und expandiert seit 2006 im Franchising. Wir geben einen Überblick über das Erfolgsmodell.

Lüdenscheid – Mit einer im Dezember in Oldenburg anstehenden Eröffnung ist Extrawurst laut Unternehmensangaben bis Jahresende rund 30-mal überregional und mit Master-Franchisenehmer auch in Großbritannien, Korea und Mexiko und bald auch Curacao präsent. Mittelfristig werden national 100 Standorte angestrebt.

„Unsere Markenentwicklung wird von einem kontinuierlichen Dialog innerhalb unserer Franchise-Gemeinschaft gelenkt, bei der Qualität vor Quantität geht“, sagt Kim Hagebaum, der das Unternehmen in zweiter Generation führt. Bei der Standortwahl hierzulande gibt Extrawurst Freiflächen von 20 Quadratmetern für die Imbisscontainer in der Nähe von hoch frequentierten Baumärkten und Einkaufszentren den Vorzug.

Das Investment pro Imbiss-Stand beträgt für Franchisenehmer rund 110 000 Euro. Dafür bekommen diese dann das „bekannte Extrawurst-Ambiente, eine profilierte Speisekarte und appetitliche, hochqualitative Schnellgerichte“, heißt es von Unternehmensseite. Zu Beginn durchlaufen die Einsteiger eine dreiwöchige Schulung in der Franchise-Zentrale in Schalksmühle, kombiniert mit Online-Modulen. Die Förderung setze sich auch im Geschäftsalltag fort: „Alle Partner von Extrawurst sind an einem Warenwirtschaftsprogramm angeschlossen.

Eine Software-Lösung gewährleistet zudem, dass Betriebsvergleiche und Controlling durch Zusammenarbeit mit einem Steuerberater und Buchführungshelfer immer auf dem neusten Stand sind. So erhält jeder Franchise-Nehmer seine individuellen Auswertungen über Nacht per Mail“, erklärt Extrawurst.

„Lange Lüdenscheider“ als Spitzenprodukt

Zu den meistverkauften Produkten auf der „profilierten Speisekarte“ zählt bei Extrawurst der „Lange Lüdenscheider“, eine Spezialität aus Schweine- und magerem Putenfleisch. Im Vergleich zu Würsten aus Rindfleisch enthält der Lange Lüdenscheider nach Unternehmensangaben deutlich weniger Fett und mehr Eiweiß. Zudem gibt es Riesenkrakauer und die traditionell gebratene Berliner Wurst. Auf den Tisch kommen aber auch Saisonwürste wie Bärlauch-, Chili-Ingwer-, Bison- oder Wildschweinwurst. Eine vegane Variante ergänzt die Speisekarte.